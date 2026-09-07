Cette plage italienne a eu peur
Vendredi, une trombe marine a atteint une plage au large de Scilla, provoquant un moment de frayeur sur la côte calabraise.
Elle a projeté dans les airs des parasols, des transats et d’autres objets. Le phénomène s’était d’abord formé au-dessus de la mer, au large de la côte, avant de se diriger rapidement vers la plage.
Les quelques baigneurs présents ont dû se mettre à l’abri et quitter la zone touchée. Peu après, la trombe marine a perdu de sa puissance avant de se dissiper. Selon les premières informations, personne n’a été blessé.
L’incident s’est produit sur la plage de Marina Grande, à Scilla, sur la côte calabraise, face au détroit de Messine.
Une trombe marine? Définition
A première vue, le phénomène a tout d'une tornade. Il s'agit pourtant d'une trombe marine, parfois surnommée «mini-tornade». Une trombe marine est une colonne d'air et d'eau en rotation rapide qui se forme au-dessus d'une étendue d'eau. Visuellement spectaculaire, elle ressemble fortement à une tornade, mais se développe au-dessus de l'eau.
Le phénomène est généralement assez éphémère. Il apparaît dans des conditions météorologiques instables, notamment lorsque de l'air froid circule au-dessus d'eaux plus chaudes. Ce contraste de températures peut favoriser la formation d'un mouvement tourbillonnaire et donner naissance à cette impressionnante colonne en rotation. (emk/hun)