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Une trombe marine balaie les parasols d'une plage en Italie

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Cette plage italienne a eu peur

De nombreux touristes ont vécu des instants plutôt effrayants sur une plage italienne avec l'arrivée d'une trombe marine, sorte de mini-tornade
07.09.2026, 14:2507.09.2026, 14:25

Vendredi, une trombe marine a atteint une plage au large de Scilla, provoquant un moment de frayeur sur la côte calabraise.

Elle a projeté dans les airs des parasols, des transats et d’autres objets. Le phénomène s’était d’abord formé au-dessus de la mer, au large de la côte, avant de se diriger rapidement vers la plage.

Les quelques baigneurs présents ont dû se mettre à l’abri et quitter la zone touchée. Peu après, la trombe marine a perdu de sa puissance avant de se dissiper. Selon les premières informations, personne n’a été blessé.

L’incident s’est produit sur la plage de Marina Grande, à Scilla, sur la côte calabraise, face au détroit de Messine.

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Une trombe marine? Définition

A première vue, le phénomène a tout d'une tornade. Il s'agit pourtant d'une trombe marine, parfois surnommée «mini-tornade». Une trombe marine est une colonne d'air et d'eau en rotation rapide qui se forme au-dessus d'une étendue d'eau. Visuellement spectaculaire, elle ressemble fortement à une tornade, mais se développe au-dessus de l'eau.

Le phénomène est généralement assez éphémère. Il apparaît dans des conditions météorologiques instables, notamment lorsque de l'air froid circule au-dessus d'eaux plus chaudes. Ce contraste de températures peut favoriser la formation d'un mouvement tourbillonnaire et donner naissance à cette impressionnante colonne en rotation. (emk/hun)

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Une trombe marine s'abat sur une plage italienne
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