Un nouvel assassinat politique fait trembler l'Equateur

Nouveau drame alors que le pays vient à peine de célébrer les funérailles du candidat présidentielle Fernando Villavicencio. Keystone

La victime a été tuée par balle à son domicile de la localité de San Mateo par deux hommes venus à moto et qui ont pu prendre la fuite, mais, jusqu'à présent, ni la police ni le gouvernement n'ont confirmé l'incident.

Un responsable politique local a été assassiné lundi en Equateur, a annoncé son parti. Ce meurtre intervient moins d'une semaine après celui de l'un des favoris à la présidentielle du 20 août prochain.

«Ma solidarité avec la famille du camarade Pedro Briones, nouvelle victime de la violence. L'Equateur vit sa période la plus sanglante, avec l'abandon total d'un gouvernement inepte et un Etat pris en main par les mafias.» Luisa Gonzalez, l'une des principales candidates au scrutin présidentiel

Deux meurtres en quelques jours

La victime était un dirigeant local du mouvement Révolution citoyenne de l'ancien président socialiste Rafael Correa (2007-2017) dans la province côtière d'Esmeraldas, frontalière de la Colombie. Cet assassinat intervient moins d'une semaine après le meurtre, le 9 août dans la capitale Quito, de l'un des favoris à la présidentielle, le centriste Fernando Villavicencio.

Journaliste de 59 ans en croisade contre la corruption dans son pays, il était en deuxième position dans les enquêtes sur les intentions de vote à la présidentielle, quand il a été tué par balles alors qu'il quittait une réunion électorale.

Etat d'urgence

L'un de ses principaux faits d'armes était d'avoir envoyé sur le banc des accusés l'ancien président Correa (2007-2017) grâce à l'une de ses enquêtes. Réfugié en Belgique, ce dernier a été condamné par contumace à huit ans de prison dans cette affaire.

La plus grande partie de l'Equateur est depuis soumise à l'état d'urgence, et le président Guillermo Lasso a accusé le crime organisé d'être responsable du meurtre. Six Colombiens ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête, et un a été tué juste après l'attentat par les gardes du corps du candidat. (ats/jch)