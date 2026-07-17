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Un puissant séisme secoue le sud du Mexique

Un puissant séisme secoue le sud du Mexique
Le séisme a frappé le sud du Mexique.Image: USGS

Un puissant séisme secoue le Mexique, alerte au tsunami déclenchée

Un séisme de magnitude 7,3, suivi d'une réplique de 5,3, a secoué l'Etat du Chiapas, dans le sud du Mexique. Les secousses ont également été ressenties au Guatemala et au Salvador. Une alerte au tsunami a été déclenchée.
17.07.2026, 18:0717.07.2026, 18:17

Un tremblement de terre de magnitude 7,3, suivi d'une réplique de 5,3, a frappé vendredi le sud du Mexique à sa frontière avec le Guatemala, a rapporté l'Institut géologique américain USGS, sans faire de dégâts majeurs, selon les premiers rapports obtenus par l'AFP. Les autorités n'ont pour l'instant signalé aucune victime.

La secousse, qui s'est produite au large dans le Pacifique et à 15 km de profondeur, a été enregistrée à 09h48 locales (14h48 GMT) à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Tapachula, dans l'Etat du Chiapas. La secousse a été ressentie dans l'Etat voisin d'Oaxaca, ainsi qu'au Guatemala et au Salvador, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une alerte au tsunami a été déclenchée vendredi par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) après le séisme.

(afp)

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