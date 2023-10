Migration: dix morts et 25 blessés dans un accident de camion

La police aux frontières américaine a enregistré officiellement 1,8 million de passages de migrants à sa frontière méridionale entre octobre 2022 et août 2023. (ats/jch)

Des milliers de migrants de différentes nationalités traversent le Mexique à bord de bus, de camions et même de trains de marchandises pour tenter de rejoindre les États-Unis.

Jeudi dernier, deux migrants ont été tués et 27 autres ont été blessés lorsque le camion qui les transportait s'est renversé dans le même Etat.

Au moins dix migrants sont morts et 25 autres ont été blessés dimanche lorsqu'un camion dans lequel ils voyageaient clandestinement s'est renversé sur une autoroute du Chiapas, dans le sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala, selon les autorités locales.

