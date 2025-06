Le Mexique élit ses juges dans un climat de violence et de méfiance

Les électeurs mexicains sont appelés à désigner plus de 800 juges, jusqu’aux plus hauts magistrats de la Cour suprême. Cette réforme judiciaire voulue par le pouvoir promet de lutter contre la corruption, mais fait craindre une remise en cause de l’indépendance de la justice.

Une première mondiale. Les bureaux de vote ont ouvert dimanche au Mexique pour l'élection unique au monde de tous les juges jusqu'aux neuf membres de la Cour suprême.

Cette élection est la colonne vertébrale d'une réforme constitutionnelle lancée par la gauche au pouvoir pour lutter contre ce qu'elle appelle «la corruption et les privilèges» du personnel judiciaire.

Ses adversaires dénoncent un risque de mainmise du pouvoir actuel, très populaire, sur le système judiciaire. Ils ont lancé un appel à une «marche nationale» dimanche.

Plus de 800 postes sont en jeu

Au total, 881 postes sont en jeu au niveau fédéral, dont les neuf membres de la Cour suprême. Quelque 1 700 juges vont être élus dans 19 des 32 Etats. Des élections complémentaires auront lieu en 2027.

La lutte contre l'impunité est également un enjeu de la réforme du système judiciaire. Le Mexique, qui compte près de 130 millions d'habitants, enregistre chaque année 30 000 homicides. (tib/ats)