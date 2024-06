Voici la première présidente du Mexique

La plus vaste course électorale de l'histoire du pays, également parmi les plus violentes de mémoire récente, s'est achevée par la victoire d'une femme. Keystone

Claudia Sheinbaum, candidate de la gauche au pouvoir et ex-maire de Mexico, a largement remporté l'élection présidentielle au Mexique, d'après une première enquête sortie des urnes relayée par des grands médias.

A 61 ans, l'ancienne physicienne l'emporte avec 57,8% des voix contre 29,1% pour l'ex-sénatrice de centre droit Xochitl Galvez, d'après l'enquête de l'institut Enkoll. Le candidat centriste Jorge Alvarez Maynez arrive loin derrière (11,4%), d'après cette même enquête.

Résultats officiels imminents

D'autres sondages de Televisa et d'El Financiero annoncent également la victoire de la candidate du Mouvement pour la régénération nationale (Morena), mais sans donner de pourcentage.

L'enquête sortie des urnes, autorisée par l'Institut national électoral (INE), a été diffusée après la fermeture des derniers bureaux de vote sur la côte Pacifique à 19h00 heure de Mexico. La projection officielle sera annoncée entre 22h00 et 23h00 heure de Mexico (entre 06H00 et 07H00 Heure Suisse lundi), selon l'INE.

Si les tendances se confirment, Claudia Sheinbaum devrait célébrer sa victoire en soirée sur la grande place centrale du Zocalo, sous les fenêtres du Palais national, siège de la présidence.

Une population très mobilisée

Dans un message juste après la fermeture de tous les bureaux de vote, Xochitl Galvez a mis en garde ses partisans contre «l'autoritarisme» du pouvoir en place ajoutant:

«Ils sont capables de tout» Xochitl Galvez, candidate.

Au total, près de 99 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales – le plus grand taux de participation et de sièges à gagner dans l'histoire du Mexique. Les Mexicains votaient également pour le Congrès et le Sénat, les gouverneurs dans neuf des 32 Etats, des députés locaux et des maires.

De Tijuana à Mexico en passant par Guadalajara, la journée a été marquée par de longues files d'attente devant les bureaux de vote sous un soleil de plomb, d'après des photographes de l'AFP.

Des citoyens attendent de voter lors des élections générales mexicaines dans un bureau de vote, dans la ville de Monterrey, à Nuevo Leon. Keystone

«Cela a été émouvant de voir les longues files d'attente de citoyens attendant des heures sous le soleil pour voter», a souligné la candidate de l'opposition Galvez. «Moi-même j'ai fait la queue trois heures dans mon bureau de vote pour pouvoir voter». (mbr/ats)