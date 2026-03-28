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22 migrants morts après des jours d’errance

22 migrants morts après des jours d’errance

Vingt-deux personnes parties de Libye ont péri en mer après plusieurs jours à la dérive en mer Méditerranée.
28.03.2026, 09:2628.03.2026, 09:26
Frontex Contingent Commander Georgios Pyliaros takes pictures of Frontex officers from the Guardia di Finanza OPV Osum as they prepare in their speedboat to be lowered into the sea during a patrol in ...
Vingt-six survivants ont été secourus au large de la Crète par une mission de Frontex.Keystone

Vingt-deux personnes, parties de Libye, sont mortes après six jours d'errance de leur embarcation pneumatique en mer Méditerranée et leurs corps ont été jetés à l'eau, ont indiqué des survivants aux garde-côtes grecs.

Vingt-six personnes, dont une femme et un mineur, dont la nationalité n'a pas été précisée, ont pu être secourus par un bateau de l'agence européenne Frontex au large de l'île grecque de Crète, selon un bref communiqué des garde-côtes grecs vendredi soir.

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