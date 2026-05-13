Un pédiatre inculpé pour 130 cas de violences sexuelles en Allemagne
La justice allemande a déclaré mercredi avoir inculpé un pédiatre exerçant dans la région du Brandenbourg, dans le nord-ouest du pays. Il est l'auteur présumé de 130 cas de violences sexuelles sur mineurs.
«Celles-ci comprennent, entre autres, des allégations d'agressions sexuelles aggravées sur mineurs et de viols» qui se seraient déroulés sur douze ans jusqu'en novembre 2025, a déclaré le parquet de Potsdam, sans déclarer combien d'enfants ont été victimes.
La plupart des faits auraient été perpétrés par l'accusé «dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle», a indiqué le parquet.
Dénoncé par une mère
L'homme, non identifié dans le communiqué, travaillait pour le groupe hospitalier «Havelland Kliniken» dans deux hôpitaux à Nauen et à Rathenow, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Berlin.
D'après les médias allemands, il a été arrêté en novembre, après avoir été dénoncé par une mère pour un cas présumé de violences sexuelles. Il est depuis en détention provisoire et a été inculpé le 6 mai.
Le tribunal régional de Potsdam doit désormais examiner l'affaire et donner une date pour l'ouverture du procès. (ats)