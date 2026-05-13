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Un pédiatre inculpé pour 130 cas de violences sexuelles en Allemagne

epa12564767 A police officer of the Federal Police drone defense unit with a face mask stands in front of a German flag during the commissioning of the Federal Police drone defense unit into service i ...
L'homme aurait été arrêté en novembre (illustration).Keystone

Un pédiatre inculpé pour 130 cas de violences sexuelles en Allemagne

Un pédiatre allemand aurait commis des viols et des agressions sexuelles aggravées sur mineurs pendant une dizaine d'années, dans le cadre de l'exercice de sa profession.
13.05.2026, 21:2013.05.2026, 21:20

La justice allemande a déclaré mercredi avoir inculpé un pédiatre exerçant dans la région du Brandenbourg, dans le nord-ouest du pays. Il est l'auteur présumé de 130 cas de violences sexuelles sur mineurs.

«Celles-ci comprennent, entre autres, des allégations d'agressions sexuelles aggravées sur mineurs et de viols» qui se seraient déroulés sur douze ans jusqu'en novembre 2025, a déclaré le parquet de Potsdam, sans déclarer combien d'enfants ont été victimes.

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La plupart des faits auraient été perpétrés par l'accusé «dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle», a indiqué le parquet.

Dénoncé par une mère

L'homme, non identifié dans le communiqué, travaillait pour le groupe hospitalier «Havelland Kliniken» dans deux hôpitaux à Nauen et à Rathenow, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Berlin.

D'après les médias allemands, il a été arrêté en novembre, après avoir été dénoncé par une mère pour un cas présumé de violences sexuelles. Il est depuis en détention provisoire et a été inculpé le 6 mai.

Le tribunal régional de Potsdam doit désormais examiner l'affaire et donner une date pour l'ouverture du procès. (ats)

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