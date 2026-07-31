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Ceuta L'Italie ferme l'espace Schengen à l'Espagne

epa13144426 Young men pose as they return from Spain at the Bab Sebta border crossing near Fnideq, Morocco, 31 July 2026. Disturbances erupted as thousands gathered near the border, and some people at ...
Keystone

L'Italie ferme l'espace Schengen à l'Espagne

Le pays a pris cette mesure temporaire qu'il a jugé «inévitable».
31.07.2026, 20:2831.07.2026, 20:32

L'Italie a temporairement fermé l'espace Schengen à l'Espagne, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, qualifiant cette mesure d'«inévitable». Il a écrit sur X:

«La suspension temporaire de Schengen avec l'Espagne est une décision nécessaire pour protéger la sécurité de nos citoyens et défendre les frontières de l'Europe. C'est une mesure prévue par les traités et qui est devenue aujourd'hui inévitable.»

Le ministère de l'Intérieur français a, lui, annoncé vendredi la multiplication par cinq d'ici samedi du nombre de policiers et gendarmes déployés en renfort à la frontière franco-espangole, portant leur nombre à 334.

Notre commentaire

«Les autorités marocaines ne pouvaient ignorer ce qui allait se passer»

Il a poursuivi:

«Les moyens de surveillance aérienne seront également renforcés avec l'engagement de trois avions de la police aux frontières» et «les patrouilles dans les trains seront davantage mobilisées sur l'axe ferroviaire franco-espagnol.»

Le président Emmanuel Macron lui avait demandé de renforcer les contrôles à la frontière si «nécessaire», avec «quatre unités de forces mobiles» et le déploiement d'avions et de drones. (ats/afp)

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