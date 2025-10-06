ciel couvert
Des centaines de randonneurs bloqués sur l'Everest

L&#039;alpiniste polonais Andrzej Bargiel a r
Un blizzard frappe la région de l'Everest depuis vendredi soir.Keystone

Depuis vendredi soir, la neige ne cesse de tomber dans la région de l'Himalaya. De nombreux alpinistes ont dû être évacués. Les opérations de sauvetage sont en cours.
06.10.2025, 08:0406.10.2025, 08:11

Des précipitations inhabituelles s'abattent actuellement sur l'Everest, le plus haut sommet du monde situé dans l'Himalaya, et causent bien des tourments, selon des informations relayées par les médias chinois.

Environ 350 personnes ont été secourues et guidées dans un lieu sûr dans la petite commune de Qudang, rapporte l'agence de presse Reuters.

Au moment d'écrire ces lignes, des centaines de locaux et des équipes de secours ont été déployés pour aider à déblayer la neige bloquant l'accès à la zone, où près de 1 000 personnes étaient coincées à 4 900m.

Un blizzard très bizarre

Les fortes chutes de neige qui ont débuté vendredi soir ont surpris les randonneurs. Les guides locaux sont également étonné par l'ampleur du blizzard. L'un d'eux explique n'avoir jamais rencontré un temps pareil au mois d'octobre:

«La météo cette année n'est pas normale. C'est arrivé trop soudainement»

Les chutes de neige dans la vallée ont persisté tout le samedi et rendant les conditions de visibilité très difficiles. Les alpinistes interrogés disent n'avoir jamais aperçu ne serait-ce qu'un bout de l'Everest depuis leur arrivée. «Il pleuvait et il neigeait tous les jours», glisse l'un d'eux à Reuters.

Le Népal reconnaît six nouveaux 8000 mètres et ça dérange les alpinistes

Face à la cadence redoutable des précipitations, les malheureux ont dû redoubler de vigilance pour garder leur campement debout. Selon des témoignages récoltés sur les lieux, ils étaient obligés de nettoyer leur tente respective toutes les dix minutes.

La région est actuellement confrontée à des conditions météorologiques extrêmes. Au sud du Tibet, au Népal, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain et des crues soudaines qui ont bloqué des routes, emporté des ponts et tué au moins 47 personnes depuis vendredi. (svp)

