Sarkozy sort un livre sur sa détention de trois semaines

Onze jours après sa sortie de prison, l'ex-président français a annoncé la publication d'une livre racontant son expérience de trois semaines à la Santé.



Nicolas Sarkozy a annoncé vendredi la sortie d'un livre, intitulé «Le journal d'un prisonnier», aux éditions Fayard, propriété de Vincent Bolloré.

«En prison, il n'y a rien à voir, et rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. A l’image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison», écrit l'ancien président, incarcéré trois semaines à la prison parisienne de la Santé avant d'être remis en liberté.

La sortie du livre est prévue le 10 décembre prochain.

Détention inédite

Le 25 septembre, l'ancien chef de l'Etat, aujourd'hui âgé de 70 ans, a été condamné en première instance à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs, et à une amende de 100 000 euros. Il a aussitôt fait appel et sera jugé à nouveau du 16 mars au 3 juin par la cour d'appel de Paris.

Celui qui clame son innocence depuis le début de l'affaire a été incarcéré pendant trois semaines à la prison de la Santé, une détention inédite pour un ex-président dans l'histoire de la République française et qui a suscité de vifs débats.

Ecroué le 21 octobre, Nicolas Sarkozy a été libéré de prison le 10 novembre par la cour d'appel de Paris, qui a estimé qu'il ne présentait pas de risque de fuite et l'a placé sous contrôle judiciaire. (afp)