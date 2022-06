Vue imprenable pour le légendaire camp de base de l'Everest. Image: Shutterstock

A cause du réchauffement climatique, le camp de base de l'Everest doit déménager

L'activité humaine et le réchauffement climatique poussent les autorités népalaises à déplacer le camp de base de l'Everest pour des raisons de sécurité.

Le camp de base de l'Everest se trouve actuellement à une altitude de 5 364 m. «Le nouveau sera de 200 à 400 m plus bas», a déclaré à la BBC Taranath Adhikari, directeur général du département du tourisme du Népal.

Le camp est utilisé par près de 1500 personnes au printemps. Une «relocalisation» est en discussion, disent les autorités népalaises. De nombreux alpinistes racontent que les crevasses sont de plus en plus visibles. Les chercheurs, eux, expliquent que l'eau de la fonte des glaciers déstabilise le glacier. Ils prédisent aussi des avalanches plus fréquentes.

«Il s'agit essentiellement de s'adapter aux changements que nous constatons au camp de base et c'est devenu essentiel pour la pérennité de l'activité d'alpinisme elle-même» Taranath Adhikari à la BBC

Le camp actuel se situe sur le glacier du Khumbu. Un chercheur interrogé par BBC, Scott Watson explique que le glacier perd 9,5 millions de mètres cubes d'eau par an. Un ruisseau s'est dessiné et s'est même amplifié en plein milieu du camp de base. Les crevasses et les séracs sont de plus en plus fréquents, regrettent les alpinistes.

Le glacier du Khumbu. Image: Shutterstock

Khimlal Gautam, un membre de la direction et l'un des instigateurs du déménagement du camp, a déclaré que la manœuvre va être délicate et causer des problèmes:

«Par exemple, nous avons constaté que les gens urinent environ 4 000 litres au camp de base chaque jour. Et la quantité massive de combustibles comme le kérosène et le gaz que nous y brûlons pour cuisiner et nous réchauffer aura certainement un impact sur le glacier.»

Le site du camp de base, en dépit des problèmes, va continuer à fonctionner et continuer à servir encore «3-4 ans». Les responsables népalais disent que le déménagement pourrait avoir lieu d'ici 2024. (svp)