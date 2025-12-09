Mort de celui qui a défié les braconniers pour sauver les éléphants

Le fondateur de Save the Elephants, figure majeure de la lutte contre le braconnage, s’éteint à Nairobi après une vie dédiée aux pachydermes.

Le défenseur britannique de l'environnement Iain Douglas-Hamilton, fondateur de l'ONG «Save the Elephants», est mort à l'âge de 83 ans. L'annonce a été faite mardi par son association caritative.

L'association a indiqué dans un communiqué qu'il était décédé lundi soir à Nairobi, le qualifiant de «pionnier» dans la protection des éléphants, qui «a révolutionné notre compréhension (...) grâce à ses recherches novatrices».

Iain Douglas-Hamilton. Image: imago stock&people

Ce zoologiste écossais est né et a fait ses études au Royaume-Uni, mais a passé une grande partie de sa vie en Afrique, travaillant en Ouganda et en Tanzanie, avant de s'installer avec sa famille au Kenya. Frank Pope, directeur de Save the Elephants:

«Iain a changé l'avenir non seulement des éléphants, mais aussi d'un grand nombre de personnes à travers le monde. Son courage, sa détermination et sa rigueur ont inspiré tous ceux qu'il a rencontrés.»

Douglas-Hamilton a commencé son travail de recherche sur les éléphants en Tanzanie, avant de se consacrer à la protection des pachydermes dans les années 1980, lors d'une crise liée au braconnage de l'ivoire.

Une activité pas sans risques

Son travail, qui consistait à documenter l'ampleur de la crise en utilisant pour la première fois la surveillance aérienne pour compter les grandes populations, a contribué à donner un élan à la campagne intergouvernementale visant à interdire le commerce mondial de l'ivoire en 1989. Ce travail n'était pas sans risque. Lui et sa femme s'asseyaient sur des gilets pare-balles dans leur petit avion pour éviter les balles des braconniers qui auraient pu les prendre pour cible.

Il a fondé Save the Elephants en 1993 et a été l'un des premiers à introduire le suivi par GPS et les techniques de surveillance aérienne. Ces techniques sont désormais considérées comme la norme dans le domaine de la protection de la faune sauvage. Lui et sa femme, Oria, ont publié deux livres primés sur les éléphants. Il a été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique en 1992, puis de celui de Commandeur de l'Empire britannique en 2015. (jah/ats)