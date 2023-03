Selon le site web flightradar24, l'avion a décollé le 4 mars de Francfort pour Moscou. image: Flightradar.com

Un étrange vol de Francfort à Moscou intrigue les internautes

Un vol ralliant Francfort à Moscou intrigue les internautes sur Twitter. Comment l'avion privé a-t-il pu se rendre en Russie malgré l'interdiction de vol? Et qui était à bord?

Kati Degenhardt / t-online

Un vol de Francfort à Moscou soulève de nombreuses questions. L'avion de type Bombardier Challenger 604 a décollé samedi à midi pour l'aéroport moscovite de Vnukovo et y a atterri à 17h27, heure locale. Une heure plus tard seulement, à 18h29, l'avion de la société FAI Aviation Group, immatriculé D-AFAA, a décollé à nouveau et est retourné en Allemagne. L'appareil a atterri à Nuremberg à 19h14.

Il s'agirait d'un avion utilisé pour le transport urgent de patients. C'est également à bord d'un tel avion-ambulance qu'Alexeï Navalny aurait été transporté en Allemagne le 22 août 2020, deux jours après avoir été empoisonné par l'agent neurotoxique Novitchok lors d'un vol en Russie.

Un avion de la société allemande Medical Air Service aurait été utilisé pour le transport de Navalny. L'avion aurait été équipé d'un matériel médical spécial pour surveiller son état pendant le vol et lui prodiguer des soins médicaux.

Sur Twitter, les internautes supposent que le vol de Fair Air Ambulance pourrait avoir été motivé par une nouvelle urgence médicale. Ils en veulent pour preuve le fait que tous les pays concernés auraient donné leur accord pour le survol nécessaire.

Le journaliste d'investigation Christo Grozev de l'équipe de recherche «Bellingcat» croit lui aussi à une urgence médicale. Dans un message sur Twitter, il se réfère à des canaux Telegram russes selon lesquels le patient présumé pourrait être Sergei Roldugin, un ami d'enfance de Poutine, oligarque connu sous le surnom du «violoncelliste de Poutine». Aucune confirmation n'a cependant été donnée.

Sergueï Roldouguine joue un rôle important dans la gestion de la fortune de Vladimir Poutine et de son entourage. Il servirait d'homme de paille pour la fortune de Poutine et d'autres oligarques russes et gérerait l'argent via une fondation en Suisse. Les liens entre Roldouguine et Poutine remonteraient à l'époque où ils étaient ensemble au conservatoire.

Le «violoncelliste» comme on l'appelle serait donc également un proche de Poutine. Les «Panama Papers» avaient déjà révélé que Roldouguine possédait de nombreuses sociétés-écrans et qu'il détenait par ce biais une fortune de plusieurs millions.

Sur Twitter, on discute également de l'hypothèse selon laquelle le patient pourrait être l'oligarque et ami de Poutine Nikolaï Rastorgouïev. Le célèbre musicien russe est sous le coup de sanctions de l'Union européenne depuis le 1er octobre 2022 pour son soutien à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.

Les spéculations sur les passagers potentiels n'ont pas encore été confirmées.