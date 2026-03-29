en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Moyen-Orient

Un géant du GNL toujours à l’arrêt après le passage d’un cyclone

Un géant du GNL toujours à l’arrêt après le passage d’un cyclone

Un des plus grands sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde reste à l’arrêt dimanche, deux jours après le passage d’un cyclone sur la côte ouest de l’Australie.
29.03.2026, 11:5629.03.2026, 11:56
Le site de Ras Laffan est le plus important du Qatar pour la production de gaz GNL (archives).
Un site de production de gaz naturel liquéfié.Keystone

Un des plus grands sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde reste à l’arrêt dimanche, deux jours après le passage d’un cyclone le long de la côte ouest de l’Australie. Le géant de l’énergie Woodside Energy a indiqué que les installations n’avaient pas encore repris leurs activités.

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL et le principal fournisseur de gaz liquéfié aux pays d'Asie, qui subissent déjà de plein fouet les perturbations de l'approvisionnement en hydrocarbures provoquées par le blocage du détroit d'Ormuz imposé par l'Iran, en représailles aux attaques israélo-américaines. Les prix du GNL dans certains pays d'Asie ont ainsi plus que doublé depuis le début du conflit.

Des installations gazières perturbées par le cyclone

Le groupe australien Woodside Energy avait annoncé vendredi l'arrêt, après le passage au large des côtes d'Australie-Occidentale du cyclone tropical Narelle, de son usine de Karratha, qui traite le gaz provenant de l'une des plus importantes exploitations gazières offshore du monde.

Le site reste à l'arrêt

«Nous avons commencé à remobiliser nos employés sur certaines installations offshore et les procédures et le calendrier de redémarrage dépendront des inspections menées.»
Un porte-parole du groupe

«La production reprendra quand cela pourra être fait en toute sécurité», a-t-il ajouté.

Contacté dimanche par l'AFP, le géant Chevron n'avait pas répondu dans l'immédiat sur le niveau de production de ses sites australiens de GNL de Gorgon et Wheatstone, également affectés par des coupures jeudi après-midi après le passage du cyclone.

Ces deux sites fournissent à eux deux environ 5% du GNL mondial, selon le groupe. Chevron avait précisé vendredi que l'usine de Gorgon, la plus grande des deux, continuait de fonctionner, mais à capacité réduite.

Le cyclone tropical Narelle a fait souffler des vents allant jusqu'à 200 kilomètres à l'heure le long de l'Australie. Dimanche, plus de 1 400 foyers restés privés d'électricité. (dal/ats/blg/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trump menace d’envahir le «joyau de la couronne de l’Iran»
Trump menace d’envahir le «joyau de la couronne de l’Iran»
de Jakob Hartung
On en sait plus sur la mort de Loana
On en sait plus sur la mort de Loana
Une sordide affaire de «viols virtuels» secoue l'Allemagne
Une sordide affaire de «viols virtuels» secoue l'Allemagne
de Alyssa Garcia
«Je vais me faire belle pour ma mort»: à 25 ans, elle va être euthanasiée
2
«Je vais me faire belle pour ma mort»: à 25 ans, elle va être euthanasiée
de Manuel Meyer, Madrid
Thèmes
Une sénatrice australienne brandit un saumon mort au parlement
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi Israël n'arrêtera pas la guerre contre le Liban
Alors que Donald Trump évoque des discussions «productives» avec Téhéran, Benjamin Netanyahu affiche sa volonté de poursuivre et durcir l’offensive contre le Hezbollah, au risque d’élargir encore le conflit régional.
A l'heure où Washington semble chercher une porte de sortie diplomatique à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, Israël manifeste au contraire sa détermination à poursuivre et intensifier sa campagne militaire au Liban contre le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran.
L’article