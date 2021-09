International

«Nevermind» des Nirvana a 30 ans et 70 nouveaux titres



«Nevermind» de Nirvana a 30 ans et 70 nouveaux titres

Pour cette date anniversaire, plus de 90 morceaux rendent leurs lettres de noblesse à un album qui a révolutionné la musique grunge.

Le 24 septembre 1991 sortait l'un des disques les plus cultes de l'histoire de la musique. Pour célébrer son 30ème anniversaire, ce vendredi, «Nevermind» de Nirvana renaît de ces cendres avec une nouveauté qui fait son effet.

Pour faire honneur à cet album, dont la couverture a récemment fait l'objet d'actions en justice, 70 titres inédits ont été intégrés à la tracklist originale de douze titres, lesquels ont d'ailleurs été remasterisés à l'occasion. On retrouve notamment parmi les nouveaux morceaux, quatre concerts complets de Kurt Cubain et les autres membres du groupe, soit plus précisément:

Celui à Amsterdam le 25 novembre 1991

le 25 novembre 1991 Celui à Del Mar , en Californie, le 28 décembre 1991

, en Californie, le 28 décembre 1991 Celui à Melbourne le 1er février 1992

le 1er février 1992 Et celui à Tokyo le 19 février 1992

En plus de cet album dit «Super deluxe», d'autres formats seront disponibles en version numérique et en vinyle. Leur mise en vente étant prévue pour le 12 novembre prochain, selon le journal Variety.

«Nevermind» est le deuxième album des Nirvana. Sorti le 24 septembre 1991, il ne bénéficie pas d'une promotion particulière, mais la popularité inattendue de son premier single, «Smells Like Teen Spirit», en fait un succès commercial sans précédent. En deux mois, «Nevermind» se retrouve à la sixième position du Billboard Hot 100. Considéré comme un album-monument, il marque un tournant pour la musique grunge.

Et pour terminer en beauté, un petit coup de «Smells Like Teen Spirit»👇 Vidéo: YouTube/NirvanaVEVO

