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Kanye West au Wireless à Londres: polémique et sponsors retirés

FILE - Kanye West, known as Ye, watches the first half of an NBA basketball game between the Washington Wizards and the Los Angeles Lakers, on March 11, 2022, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis, ...
Kanye West a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des saillies antisémites ou racistes.Keystone

La venue de Kanye West crée la polémique à Londres

La participation de Kanye West au festival Wireless à Londres provoque une vive controverse. Entre critiques politiques, protestations d’organisations et retrait de sponsors, sa venue relance le débat sur ses propos antisémites passés.
06.04.2026, 08:0106.04.2026, 08:02

Retrait de sponsors, critiques du Premier ministre Keir Starmer: la participation à un festival cet été à Londres du rappeur américain Kanye West, auteur de propos antisémites et racistes ces dernières années, suscite la polémique au Royaume-Uni.

Le chanteur de 48 ans, qui se produit sous le nom Ye, doit apparaître pour une série de concerts au festival Wireless, en juillet à Londres. Keir Starmer déclare:

«Il est profondément inquiétant que Kanye West ait été programmé pour se produire au festival Wireless, compte tenu de ses propos antisémites antérieurs et de son apologie du nazisme»
StarmerThe sun

«L'antisémitisme, sous toutes ses formes, est odieux et doit être combattu avec fermeté partout où il se manifeste», a-t-il insisté. Plusieurs représentants d'organisations juives et le maire de Londres Sadiq Khan ont également protesté contre la venue de Kanye West.

«Il est regrettable que des salles de spectacle aient si facilement invité quelqu'un qui, il y a peu, colportait des théories du complot, vénérait Hitler (...), y compris désormais l'une des plus grandes scènes de festival du Royaume-Uni», a notamment réagi sur X le groupe Campaign Against Antisemitism.

Kanye West déclenche une polémique avant son concert à Marseille

Face à la polémique, Pepsi, sponsor du festival, «a décidé de cesser de parrainer le Wireless», a indiqué dimanche à l'AFP un porte-parole de la marque.

Même décision annoncée dans la soirée par le groupe de boissons Diageo, dont les marques Johnnie Walker et Captain Morgan étaient partenaires de l'événement.

«Nous avons informé les organisateurs de nos inquiétudes et en l'état actuel des choses Diageo ne sponsorisera pas l'édition 2026 du festival Wireless», a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe britannique. Contactés, les organisateurs de Wireless et le groupe Live Nation, propriétaire de l'évènement, n'ont pas réagi dans l'immédiat.

Kanye West a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des saillies antisémites ou racistes. En 2023 il avait notamment affirmé qu'il «adorait les nazis», et l'an dernier il a sorti un titre baptisé «Heil Hitler».

En janvier, dans une lettre d'excuses publiée dans le Wall Street Journal, il assurait qu'il n'était «ni nazi ni antisémite» et mettait en avant ses troubles bipolaires.

Mais malgré les controverses, l'artiste suscite toujours un fort engouement: il doit par exemple se produire le 6 juin au Gelredome d'Arnhem au Pays-Bas, ou encore le 11 juin à Marseille, dans le sud de la France, où sa venue suscite également des critiques. (tib/ats)

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