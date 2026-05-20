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Spotify change son logo et les internautes pètent un câble

Spotify change son logo et Internet pète un câble

Une boule disco à la place du célèbre logo vert: Spotify a décidé de célébrer ses 20 ans avec une transformation très scintillante de son application. L'idée a surtout eu don de déclencher une avalanche de réactions moqueuses sur les réseaux sociaux.
20.05.2026, 05:3220.05.2026, 05:32

Depuis la mi-mai, le logo de Spotify apparaît sur de nombreux téléphones sous la forme d’une boule disco en trois dimensions.

Image
Image: x

Mais cette opération temporaire organisée pour célébrer les 20 ans du service de streaming musical ne réjouit qu’à moitié les abonnés. Une petite tempête d’indignation souffle sur internet, et les réactions à la boule disco scintillante n’ont pas tardé à envahir les réseaux.

La boule disco de Spotify ne fait pas l’unanimité...

Spotify Loog
Image: instagram

«La personne qui a conçu ça mérite d’être virée.»

Avec ça, l’harmonie des couleurs passe vite à la trappe.

Spotify neues Logo
Image: x

«Le nouveau logo Spotify est tellement moche. Cette merde agresse mes yeux.»

DRAMA ABSOLU!!!

Spotify Logo
Image: x

«Le fait que Spotify ait changé son logo est la plus grosse erreur qu’ils aient jamais commise.»

Soudain, tout le monde est perdu!

Spotify neues Logo
Image: instagram

«Suis-je le seul débile qui a constamment l’impression que l’application est en train de se mettre à jour?»

Une comparaison intéressante…

Spotify Logo
Image: x

«Le nouveau logo Spotify, en gros:»

Imaginez juste si les autres applis se mettaient elles aussi au glamour!

Spotify Logo
Image: x

TELLEMENT! DE! PAILLETTES!

Spotfy Logo Memes
Image: x

Ce serait magique, non?

Spotify Logo
Image: x

Spotify est certainement ouvert aux idées de ses utilisateurs

Spotify Logo
Image: x

Alors il ne reste plus qu’à attendre.

Spotify Logo
Image: x

«Spotify, c’est pour quand le retour de notre ancien logo?»

Mais il y a aussi des internautes qui adorent ce nouveau design:

Spotify ändert Logo
Image: x

«Les gens sont juste incroyablement ennuyeux. Il n’y a absolument rien de faux avec ce nouveau logo.»

Pour toutes celles et ceux qui ont commencé à paniquer à cause du logo scintillant:il devrait bientôt disparaître. Le géant du streaming a confirmé:

Image
bild x via androidauthority

«Okay, nous savons que les paillettes ne plaisent pas à tout le monde. Notre relooking scintillant temporaire prendra bientôt fin. Le symbole Spotify habituel reviendra la semaine prochaine.»

Le monde est donc de nouveau en ordre.

Jusqu’à ce que quelque chose comme ça arrive…

Watson Logo im Stil von Spotify
Image: watson

Hehe.

(traduit et adapté par mbr)

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