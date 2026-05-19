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Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre

L'icône pop britannique Harry Styles a donné le coup d'envoi très attendu de sa nouvelle tournée mondiale intitulée «Together, together» à Amsterdam ce samedi soir. Un retour fracassant qui marque le début d'un marathon de 67 concerts répartis dans seulement sept villes clés, sous un format inédit de résidences prolongées.

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Dès la mi-journée, des fans venus de toute l'Europe se pressaient devant la Johan Cruijff Arena. Pour l’occasion, le stade s'est transformé en discothèque géante. Fidèle à sa réputation d'icône de la mode, Harry Styles est apparu vêtu d'un pantalon noir, d'une chemise bleue et d'une cravate à fleurs, arpentant une scène-écran monumentale entourée de quatre fosses immersives.

Harry Styles sur la scène du Stade Johan Cruyff à Amsterdam pour le lancement de sa tournée mondiale. capture d'écran

Sorti le 6 mars dernier, ce quatrième album solo intervient quatre ans après le triomphe de « Harry's House » (Grammy du meilleur album de l'année). Il propose un son plus électronique, expérimental et résolument dansant.

Ce changement ne se limite pas à la musique, mais touche aussi la structure même de sa tournée. Harry Styles se produira ainsi pendant dix soirs consécutifs à Amsterdam, avant de s'installer pour 12 dates au Stade de Wembley à Londres en juin et pas moins de 30 concerts au Madison Square Garden de New York à partir de la fin août en passant par le Brésil et le Mexique et finir en Australie.

Ce concept de résidence est un choix mûrement réfléchi par l'ex-membre des One Direction. Lors d'un entretien accordé à l'animateur Zane Lowe, l'interprète britannique a confié qu'il préférait poser ses valises pour perfectionner la qualité de son show plutôt que de s'épuiser sur la route.

Selon lui, s'installer plusieurs soirs dans une même ville lui permet de garder un équilibre de vie indispensable, de préserver sa santé mentale et physique, et d'être ainsi beaucoup plus performant et percutant sur scène.

La tournée «Together, together» d'Harry Styles

La tournée « Together, together » se poursuivra jusqu'au 13 décembre prochain.

Vous pensez quoi de ce format inédit de tournée mondiale?



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