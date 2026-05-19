ciel couvert16°
DE | FR
burger
Suisse
Musique

Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre

Vidéo: watson

Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre

L'icône pop britannique Harry Styles a donné le coup d'envoi très attendu de sa nouvelle tournée mondiale intitulée «Together, together» à Amsterdam ce samedi soir. Un retour fracassant qui marque le début d'un marathon de 67 concerts répartis dans seulement sept villes clés, sous un format inédit de résidences prolongées.
19.05.2026, 17:0019.05.2026, 17:00
Jérémie Crausaz

Dès la mi-journée, des fans venus de toute l'Europe se pressaient devant la Johan Cruijff Arena. Pour l’occasion, le stade s'est transformé en discothèque géante. Fidèle à sa réputation d'icône de la mode, Harry Styles est apparu vêtu d'un pantalon noir, d'une chemise bleue et d'une cravate à fleurs, arpentant une scène-écran monumentale entourée de quatre fosses immersives.

Harry Styles à Amsterdam
Harry Styles sur la scène du Stade Johan Cruyff à Amsterdam pour le lancement de sa tournée mondiale.capture d'écran

Sorti le 6 mars dernier, ce quatrième album solo intervient quatre ans après le triomphe de « Harry's House » (Grammy du meilleur album de l'année). Il propose un son plus électronique, expérimental et résolument dansant.

Comment Harry Styles s'est imposé comme le nouveau roi de la pop

Ce changement ne se limite pas à la musique, mais touche aussi la structure même de sa tournée. Harry Styles se produira ainsi pendant dix soirs consécutifs à Amsterdam, avant de s'installer pour 12 dates au Stade de Wembley à Londres en juin et pas moins de 30 concerts au Madison Square Garden de New York à partir de la fin août en passant par le Brésil et le Mexique et finir en Australie.

Ce concept de résidence est un choix mûrement réfléchi par l'ex-membre des One Direction. Lors d'un entretien accordé à l'animateur Zane Lowe, l'interprète britannique a confié qu'il préférait poser ses valises pour perfectionner la qualité de son show plutôt que de s'épuiser sur la route.

Faire un footing avec Harry Styles a été la meilleure décision de la journée

Selon lui, s'installer plusieurs soirs dans une même ville lui permet de garder un équilibre de vie indispensable, de préserver sa santé mentale et physique, et d'être ainsi beaucoup plus performant et percutant sur scène.

La tournée «Together, together» d'Harry Styles

La tournée « Together, together » se poursuivra jusqu'au 13 décembre prochain.

Vous pensez quoi de ce format inédit de tournée mondiale?

Vidéo: watson
Si vous êtes branchés musique
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
1
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
de Joanna Oulevay
Le succès d'Harry Styles provoque de l'amertume: «Aucune loyauté»
Le succès d'Harry Styles provoque de l'amertume: «Aucune loyauté»
Kanye West va mieux et c'est grâce à la Suisse
Kanye West va mieux et c'est grâce à la Suisse
de Marine Brunner
Robbie Williams bat un record des Beatles
Robbie Williams bat un record des Beatles
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay

Cet engin volant sort tout droit de «Star Wars»

Vidéo: watson

26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami

1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.
1 / 25
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.

Gourmet Festival: le célèbre Malakoff revisité façon street food.
partager sur Facebookpartager sur X
Les 10 flops de l'Eurovision
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La justice vaudoise est face à «un faux plat trompeur»
Les procureurs vaudois alertent sur une hausse continue des affaires en cours malgré des effectifs et des mesures de sécurité renforcés.
Les dossiers continuent d'affluer au Ministère public vaudois. A l'instar des autres acteurs de la chaîne pénale, le Parquet tire la sonnette d'alarme et cherche des pistes pour soulager le système, à l'instar de la médiation pénale.
L’article