The White Stripes, The Black Keys, Moby et même 50 Cent piochent encore aujourd’hui dans le blues, une musique séculaire qui va se déployer au Blues Rules Festival, à Crissier (VD), en juin. images: Blues rules festival / anoush abrar

Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand

Le Blues Rules, qui se tiendra à Crissier (VD) les 5 et 6 juin prochain, parvient à aimanter les fidèles et les curieux depuis seize ans, grâce notamment à sa capacité à inviter de véritables pionniers du blues du sud des Etats-Unis. Ce qui, avec Trump au pouvoir, n’a pas été de tout repos cette année. On en a causé avec le cofondateur du festival, le bouillonnant Thomas Lecuyer.

Plus de «Divertissement»

A l’heure où de nombreux festivals tirent la prise, quel est le secret du Blues Rules, qui semble ne montrer aucun signe de faiblesse après seize ans d’existence? Une programmation de niche?

Thomas Lecuyer: Oui, entre autres! Notre festival propose une programmation unique en Suisse, nous ne sommes pas deux sur le territoire à faire ça. Les artistes américains qui viennent se produire chez nous repartent dans la foulée, c’est plutôt exclusif. Notre force, comme d’autres festivals indépendants d’ailleurs, c’est de sortir du tout-venant et de s’en tenir à notre ligne.



Vous êtes l’antithèse d’un Paléo Festival?

Disons qu’on ne s’en sortirait pas si on ratissait aussi large, de la chanson française au rock, en passant par le rap et l’électro.

«Paléo, c’est le centre commercial et c’est super d’aller au centre commercial. Nous, nous sommes les petits artisans qui essayent de montrer leur savoir-faire depuis une quinzaine d’années. Les deux doivent cohabiter»

Au Blues Rules, le public ne paie pas son billet pour assister aux concerts de têtes d’affiche qu’il connait par cœur. Il se déplace pour notre ADN, pour un label qu’ils considèrent de qualité. Nos festivaliers ont l’assurance qu’ils vont découvrir des pépites blues.

Justement, vous qui invitez beaucoup d’artistes du sud des Etats-Unis, les dégâts causés par Donald Trump en ce moment vous font-ils du tort ?

Ça nous a clairement compliqué la tâche, parce que la plupart des artistes de cette édition ont dû refaire leur passeport. Il faut savoir que beaucoup d’Américains que nous invitons ne sont jamais sortis des Etats-Unis.



«Avec la lenteur de l’administration actuelle, suite au dégraissage du mammouth voulu par Donald Trump et orchestré par Elon Musk à l’époque, il y a eu des mois et des mois de retard pour que les artistes reçoivent leur passeport»

Aïe! Et là, à deux semaines du festival, tout le monde a bien reçu son sésame?

Figurez-vous que l’on vient tout juste de réserver les billets d’avion de tout le monde. C’était moins une! On a eu un gros coup de stress à ce niveau-là, parce que certains ne parvenaient vraiment pas à avoir leur passeport.



«Un musicien afro-américain à très bas revenus qui va soudain réclamer le premier passeport américain de sa vie à l’administration Trump, hélas, ils y regardent à deux fois»

Demandez le programme du Blues Rules 2026! Vendredi 5 juin:

Les Bluescyclettes (CH), Lone Wolf (USA), Shaggy Dogs (F), Mark Muleman Massey (USA), Beverly Davis (USA) - Kitty, Daisy & Lewis (UK), Blue Blue Sky (CH), DJ Phil's Blues Set (CH)



Samedi 6 juin:

Les Bluescyclettes (CH), Bluesugar (CH), Ptaszek and Bužma (CZ), The Too Bad Jims (USA/UK), Rachel Ammons (USA), Super Chikan (USA), Lone Wolf (USA), Boogie Beasts (B).



Pour les prélocs et les infos, cliquez Les Bluescyclettes (CH), Lone Wolf (USA), Shaggy Dogs (F), Mark Muleman Massey (USA),, Blue Blue Sky (CH), DJ Phil's Blues Set (CH)Les Bluescyclettes (CH), Bluesugar (CH), Ptaszek and Bužma (CZ), The Too Bad Jims (USA/UK), Rachel Ammons (USA), Super Chikan (USA), Lone Wolf (USA), Boogie Beasts (B).Pour les prélocs et les infos, cliquez ici La légende américaine Super Chikan est très attendue à Crissier, le 6 juin. image: blues rules

Reste que les Etats-Unis n’ont plus tellement la cote en ce moment en Suisse, vous souffrez de cette image?

Pas vraiment. Nous, on parle de l’Amérique que l’on aime et elle existe encore, Trump ou pas Trump. Ce pays est depuis toujours capable du pire comme du meilleur et son peuple fait preuve d’une résilience incroyable. Et le blues est une musique de résilience. Plus tu souffres, plus tu feras un bon album!

Les artistes de blues américains évoquent-ils d’ailleurs cette période peut-être un peu plus complexe que les autres?

Oui, clairement. Dans leurs chansons, mais aussi dans leurs prises de position. On sent bien, en tout cas dans les Etats du sud où l’on pioche la plupart des artistes pour le festival, que le narratif qui prétend qu’il y a une Amérique noire et une Amérique blanche est très fragile.

«Il y a plutôt l’Amérique des élites contre l’Amérique du peuple. Et ce peuple est multiculturel et il ne se tape pas sur la gueule»

Le Mississippi, là où vous dégotez chaque année des pionniers du blues, est considéré comme l’un des piliers de la Bible Belt, une région conservatrice et chrétienne évangélique. Vous le ressentez chez les musiciens qui se produisent au Blues Rules?

Effectivement, beaucoup de nos artistes sont très croyants et très attachés à leurs proches: la famille et Dieu. On a tendance à l’oublier, mais le conservatisme n’est pas un gros mot. Le blues est le pendant profane du gospel et la spiritualité habite cette musique, mais il n’y a jamais de prosélytisme.



En 2026, quel type de public se déplace à Crissier pour déguster du blues? Des fidèles de la première heure?

Il y a des seniors, des bikers et des étudiants de l’Ecal.



Les jeunes tendent aussi l’oreille?

Bien sûr! Il ne faut pas oublier que le blues est une culture séculaire, mais très vigousse, dans laquelle les artistes contemporains piochent en permanence.

«The White Stripes ou The Black Keys font du blues. Mais citons aussi Moby, 50 Cent et même Snoop Dogg qui s’en inspire ouvertement»

Le blues n’est pas la seule musique dans ce cas-là, il suffit de citer Beyoncé et son album country Cowboy Carter. Le blues trimballe malgré tout encore des clichés tenaces.



De quels clichés parle-t-on, par exemple?

Que c’est une musique jouée par des Blancs de 70 balais qui pompent la culture du Mississippi. Et ça nous emmerde un peu. On lutte contre cette image depuis seize ans maintenant. Au sud des Etats-Unis, jouer du blues traverse les générations. Du grand-père au petit-fils qui y injecte des samples. C’est leur musique, leur culture, c’est pourquoi la moitié de notre programmation est américaine.



«C’est la faute aux artistes anglais des années 60, des Rolling Stones à Eric Clapton, si certains pensent encore que c’est une musique de vieux mâles blancs. Or, même s’ils ont pillé une culture, sans eux, des monuments américains du blues n’auraient jamais eu de projecteurs braqués sur eux»

Votre public est-il aussi parfois simplement fasciné par le rêve américain?

Bien sûr! Grâce ou à cause du soft power américain dans lequel on a tous baigné, on possède cet attachement indescriptible. C’est une sorte d’histoire d'amour, mais aussi de haine, avec cette Amérique idéalisée. Inviter des artistes originaires de ce que l’on appelle parfois l’Amérique profonde permet d’injecter un peu de réalité à tout ça, car la plupart d’entre eux n’ont pas de label, bossent à côté comme chauffeur routier ou bûcheron. On sent que la misère n’est pas loin de leur porte.

Ceux qui voudraient se rendre pour la première fois au Blues Rules, à quoi auront-ils droit?

Ils vont avoir droit à un authentique voyage au cœur d'une culture musicale. Du vrai blues. Pas celui, stéréotypé, qu'on peut entendre un peu partout. Le vendredi sera un peu plus mainstream avec des artistes qui passent à la radio et, le samedi, on sera au cœur des juke joints américains, ces bars mythiques et autrefois clandestins.

Une véritable plongée au cœur du Mississippi?

Exactement. Il y aura de quoi s’immerger, de vivre ce qu'on l’on peut encore croiser dans un juke de Clarksdale. Rappelons par exemple que l’acteur Morgan Freeman en a cofondé un très célèbre à Clarksdale: Ground Zero. Enfin, brisons encore un cliché sur le blues: l’ambiance est en réalité survoltée, avec des concerts qui durent parfois trois heures, des gens qui dansent sur les tables, c’est la folie!

