Mosimann ne viendra pas à Marseille pour tourner ses disques à l'occasion du Delta Festival. Keystone

Pourquoi des artistes annulent leur venue dans ce festival

Le Delta Festival de Marseille fait face à une cascade d'annulations. La raison? Son président et co-fondateur est mis en cause pour des violences sexuelles.

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Plusieurs artistes, parmi lesquels le DJ franco-suisse Mosimann et le groupe Acid Arab, ont annoncé mardi annuler leur participation au Delta Festival de Marseille, dans la tourmente après des accusations de violences sexuelles portées contre l'un de ses fondateurs, déjà mis en retrait de l'événement.

«Je suis au regret de vous annoncer que je ne participerai pas au Delta Festival ce jeudi 23 juillet», a annoncé sur ses réseaux sociaux Mosimann, qui met notamment en avant «les informations récemment rendues publiques concernant la direction du festival».

«Le contexte actuel n’est plus compatible avec les valeurs que je souhaite défendre», estime l'artiste, qui «condamne fermement toutes les formes de violences et en particulier les violences sexistes et sexuelles».

Le DJ ajoute:

«Mon éthique personnelle est incompatible avec toute situation qui pourrait laisser penser que je cautionne ou banalise de tels faits»

D'autres artistes, parmi lesquels le groupe électro-oriental Acid Arab, Miki, Kungs ou encore DJ Feder, ont également annoncé leur retrait, tout comme de nombreux collectifs et associations marseillaises, partenaires historiques du plus grand festival de musique de la cité phocéenne.

Miki annonçait l'annulation de son concert sur son compte Instagram. Image: Instagram

Feder écrivait dans une story publiée sur Instagram:

«A la suite des témoignages et des graves accusations de violences sexuelles visant le président et confondateur du Delta Festival, j'ai pris la décision de ne pas participer à cette édition» Feder

Image: Instagram

D'autres, comme le DJ Yann Muller, ont annoncé qu'ils maintenaient leur participation mais reverseraient leur cachet à des associations.

Image: Instagram

Ces défections en série font suite aux révélations du site d'information MarsActu, qui s'est fait l'écho vendredi d'accusations d'agressions sexuelles à l'encontre de l'un des fondateurs et coprésident du festival, Olivier Ledot, mis en cause par d'anciennes collaboratrices ou bénévoles.

Aucune plainte

Dans un communiqué adressé à MarsActu, Olivier Ledot avait rejeté les accusations portées contre lui, se disant «profondément révolté» et dénonçant une démarche «visant à porter atteinte à (sa) réputation et, à travers (lui), à déstabiliser le Delta Festival, voire à le détruire».

A ce jour, aucune plainte n'a été enregistrée à l'encontre de M. Ledot, a indiqué mardi en fin de journée à l'AFP le parquet de Marseille.

Dimanche, dans un communiqué publié sur son compte Instagram, le Delta Festival, qui se tient du 23 au 26 juillet sur les plages du Prado, avait annoncé la constitution d'une «commission d'enquête en interne», ainsi que le retrait de la direction opérationnelle de M. Ledot, désormais «interdit de présence» sur le site.

Enquête indépendante

Depuis, «une enquête indépendante avec l’aide d’un cabinet extérieur» a été mise en place, a ajouté mardi dans un nouveau communiqué l'équipe du festival, se disant «bouleversée» par les «accusations très graves» portées à l’encontre d’Olivier Ledot.

La manifestation a publié un communiqué, qui disait:

«Nous respectons le choix de associations et des artistes qui ont décidé de ne pas y participer cette année. Mais nous avons fait un choix, celui de maintenir le festival»

Dans la foulée, la manifestation annonce que «l’intégralité des bénéfices potentiels sera reversée à la cause des violences sexistes et sexuelles».

150 000 personnes étaient attendues par les organisateurs pendant trois jours sur le site du Festival, avec six scènes et quelque 200 artistes invités. (svp/afp)