Vidéo: watson

La France sort les gros moyens

Des incendies dantesques font toujours rage dans le Sud de la France. L'armée française a déployé un avion inédit pour soutenir les pompiers.

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Une vidéo de l'armée française montre un avion militaire A400M larguant, samedi 25 juillet, du retardant orange au-dessus des zones forestières touchées par les incendies près de Lacanau.

Le premier ministre Sébastien Lecornu a ordonné le déploiement de l'A400M afin de contribuer à contenir les violents incendies de forêt qui ravagent les environs de la presqu'île du Cap-Ferret et ne montrent guère de signes d'accalmie.

L'Airbus en question peut transporter jusqu'à 20 000 litres de produit retardant, soit environ trois fois plus que les Canadair CL-415 actuellement engagés dans la lutte contre les flammes.

L'appareil n'est toutefois pas encore définitivement certifié pour ce type de mission, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Les opérations de largage sont en outre particulièrement délicates, car elles nécessitent de voler à très basse altitude au-dessus des foyers d'incendie, dans des conditions marquées par les turbulences et une visibilité réduite.

Le président français Emmanuel Macron a mobilisé les forces armées pour épauler les sapeurs-pompiers, épuisés par les incendies qui frappent l'ensemble du pays, après une vague de chaleur record à l'origine de près de 6000 décès supplémentaires. (reuters/emm/hun)