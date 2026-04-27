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Un drame s'est produit pendant le montage du concert de Shakira

A general view of the stage after the death of a worker in an accident that occurred during its setup for Colombian singer Shakira at Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil, on April 26, 2026, the ...
Depuis plus de deux semaines, des équipes travaillent au montage d'une scène monumentale sur la plage de Copacabana.Image: AFP

Un drame s'est produit pendant le montage du concert de Shakira

Un homme est décédé lors de l'installation de la scène en vue de l'énorme concert de la chanteuse colombienne à Rio de Janeiro, au Brésil.
27.04.2026, 08:5227.04.2026, 08:52

Un technicien est décédé dimanche à Rio de Janeiro dans un accident survenu lors de l'installation de la scène ou l'artiste colombienne Shakira doit donner un grand concert gratuit le 2 mai, ont indiqué les autorités et organisateurs.

Depuis plus de deux semaines, des équipes travaillent au montage d'une scène monumentale sur le sable de la célèbre plage de Copacabana, où une immense foule de visiteurs du Brésil et de l'étranger doit converger samedi.

«Aucune empathie»: Shakira se fait déglinguer

L'homme a eu les jambes écrasées «dans un système de levage» et a été dégagé de la structure par d'autres personnes présentes, selon les pompiers. Il a été transporté à l'hôpital en ambulance mais n'a pas survécu.

«Malheureusement, le technicien est décédé à l'hôpital», a indiqué dans un bref communiqué Bonus Track, entreprise organisatrice du concert. «Nous avons vu tout d'un coup des gens courir et quand nous avons regardé, la structure était à terre», a déclaré à l'AFP Antonio Marcos Ferreira dos Santos, 51 ans, qui profitait de la plage.

Un «engin explosif» avait été découvert

Le 13 avril, la police avait découvert et retiré un «engin explosif» sur la promenade de la plage de Copacabana, où la star colombienne doit se produire. Selon plusieurs médias locaux, il s'agissait d'une grenade assourdissante, un dispositif non létal conçu pour désorienter temporairement des personnes grâce à un éclair aveuglant et une détonation de haute intensité.

Les concerts comme celui de Shakira attirent généralement les foules, d'autant que sur la période de l'automne austral, de mars à juin, la mairie s'attend à ce que 3,5 millions de touristes visitent Rio. Selon l'agence municipale Riotur, 2,1 millions de personnes ont assisté l'an dernier au concert similaire donné par Lady Gaga et 1,6 million à celui de Madonna en 2024. (jzs/ats)

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