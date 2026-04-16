«Aucune empathie»: Shakira se fait déglinguer
Etre une star de la musique, c'est quand même dur. Il faut empiler tournée sur tournée, assurer un concert même quand on a une indigestion (coucou Rosalía), s'assurer que son public n'est pas écrasé contre la barrière, tenir le rythme sur des chorégraphies endiablées... et désormais, il faut faire gaffe à ne pas marcher de façon ostensible sur un membre de son équipe.
La base, direz-vous. Pourtant, Shakira a eu bien du mal à maîtriser l’un de ces paramètres lors d'un live de sa tournée 2026.
Sur des images qui tournent sur la Toile mais qui ne sont pas datées précisément, l'on peut apercevoir la star colombienne de 49 ans en concert, circuler dans un couloir installé au milieu de son public. Tout à coup, l'un des caméramans, qui la suivait de près, se prend les panards dans le tapis et tombe à la renverse, son lourd matos s'écrasant sur lui. La réaction de la diva, moulée dans son costume chamarré? Pas grand-chose. Un petit «oh!» subrepticement vissé sur le visage, avant d'enjamber son collègue de façon élégante - et un peu gênée.
Back to business.
Circulez, y a rien à voir.
La séquence en vidéo 👇
Evidemment, la séquence n'a pas manqué d'émouvoir une partie des fans, un peu choqués par ce manque flagrant d'égard.
Les internautes n'ont pas manqué de comparer Shakira à d'autres artistes. Il n'y a pas longtemps, une fan de MGK est littéralement tombée dans un trou, sur scène. L'ex de Megan Fox s'est bien sûr précipité afin de l'aider.
D'un autre côté, ne pas intervenir aurait été cruel. On parle tout de même d'une jeune fan. Ayant chuté en pleine fosse.
Machine Gun Kelly fan falls through stage hole at London concert, gets a hat as a souvenir. Read more: https://t.co/BdqMYfu2fF pic.twitter.com/2UcAmS0Idi— Complex Music (@ComplexMusic) March 8, 2026
Certains volent au secours de Shakira
C’est justement sur cet aspect que plusieurs fans de Shakira ont pris la défense de leur idole. Pour eux, tous ceux qui critiquent la diva de Zootopia n'y comprennent rien au monde du divertissement.
Qui sait, la diva a peut-être reçu l'ordre de continuer via oreillette. Comme l'explique la plateforme en ligne albawaba.com, les tournées de grande envergure comme celle de Shakira «sont des productions minutieusement chorégraphiées, impliquant des dizaines de techniciens, un timing précis et une communication constante via des retours intra-auriculaires».
Et pour prouver que la chanteuse n'est pas un monstre mais juste une personne pressée, certains fans ont publié un autre POV montrant que le caméraman en PLS était bien pris en charge par les autres membres de son équipe.
Ahora muestra este ángulo donde Shakira claramente ve que su gran equipo de producción estaba ahí para ayudar al camarógrafo y le aseguraron que todo estaría bien, por eso ella continúa con su show como toda una profesional.pic.twitter.com/0jaXFU1nbd— LL (@theightday) April 15, 2026
Après, si vous nous demandez notre avis (si, si, on sent que vous nous demandez notre avis), un petit mot de réconfort n'est jamais de trop, surtout quand l'on sait que, quand on est une star intergalactique, chaque micro-geste est scruté des millions de fois (mode: sauver son image coûte que coûte: activé).
Encore une fois: dur, dur, d'être une star.