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«Aucune empathie»: Shakira se fait déglinguer

La chanteuse se retrouve sous le feu des critiques. En cause: la réaction jugée froide de l’interprète de Waka Waka face à la lourde chute d’un membre de son équipe technique.

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Etre une star de la musique, c'est quand même dur. Il faut empiler tournée sur tournée, assurer un concert même quand on a une indigestion (coucou Rosalía), s'assurer que son public n'est pas écrasé contre la barrière, tenir le rythme sur des chorégraphies endiablées... et désormais, il faut faire gaffe à ne pas marcher de façon ostensible sur un membre de son équipe.

La base, direz-vous. Pourtant, Shakira a eu bien du mal à maîtriser l’un de ces paramètres lors d'un live de sa tournée 2026.

Sur des images qui tournent sur la Toile mais qui ne sont pas datées précisément, l'on peut apercevoir la star colombienne de 49 ans en concert, circuler dans un couloir installé au milieu de son public. Tout à coup, l'un des caméramans, qui la suivait de près, se prend les panards dans le tapis et tombe à la renverse, son lourd matos s'écrasant sur lui. La réaction de la diva, moulée dans son costume chamarré? Pas grand-chose. Un petit «oh!» subrepticement vissé sur le visage, avant d'enjamber son collègue de façon élégante - et un peu gênée.

Back to business.

Circulez, y a rien à voir.

AaaAAAaaaAAH!

Oh mon Gillou, tu tombes bien! 🎶 Waka Waka, eh, eh!🎶

Bon, c'est pas tout, ça, j'ai un concert sur le feu, moi. note de la rédaction: ce dialogue est fictif. shakira ne parle pas français.

La séquence en vidéo 👇 Vidéo: twitter

Evidemment, la séquence n'a pas manqué d'émouvoir une partie des fans, un peu choqués par ce manque flagrant d'égard.

«Le caméraman qui filme Shakira tombe, et elle ne fait pas le moindre effort pour l'aider» source: vu sur x

«Aucune empathie, tout simplement. Je parie que si c'était elle qui trébuchait, ils interrompraient le live quelques minutes, non?»

«Perdre 5 secondes pour l'aider, ça ne lui aurait rien changé du tout»

«Quel manque d'humanité: combien d'artistes ont arrêté un show alors qu'il se passait quelque chose dans le public? Des tonnes»

Les internautes n'ont pas manqué de comparer Shakira à d'autres artistes. Il n'y a pas longtemps, une fan de MGK est littéralement tombée dans un trou, sur scène. L'ex de Megan Fox s'est bien sûr précipité afin de l'aider.

D'un autre côté, ne pas intervenir aurait été cruel. On parle tout de même d'une jeune fan. Ayant chuté en pleine fosse.

Certains volent au secours de Shakira

C’est justement sur cet aspect que plusieurs fans de Shakira ont pris la défense de leur idole. Pour eux, tous ceux qui critiquent la diva de Zootopia n'y comprennent rien au monde du divertissement.

«"The show must go on". Ça prouve bien que vous n’avez jamais bossé dans le divertissement. Les équipes techniques et de production savent qu'on n’arrête pas un show qui a demandé des heures de mise en place et de répétitions juste pour l'erreur d'une seule personne, et Shakira le sait aussi» vu sur x

Qui sait, la diva a peut-être reçu l'ordre de continuer via oreillette. Comme l'explique la plateforme en ligne albawaba.com, les tournées de grande envergure comme celle de Shakira «sont des productions minutieusement chorégraphiées, impliquant des dizaines de techniciens, un timing précis et une communication constante via des retours intra-auriculaires».

«Les artistes reçoivent souvent la consigne de continuer à se produire, sauf en cas de risque direct pour la sécurité du public ou la leur» albawaba.com

Et pour prouver que la chanteuse n'est pas un monstre mais juste une personne pressée, certains fans ont publié un autre POV montrant que le caméraman en PLS était bien pris en charge par les autres membres de son équipe.

Après, si vous nous demandez notre avis (si, si, on sent que vous nous demandez notre avis), un petit mot de réconfort n'est jamais de trop, surtout quand l'on sait que, quand on est une star intergalactique, chaque micro-geste est scruté des millions de fois (mode: sauver son image coûte que coûte: activé).

Encore une fois: dur, dur, d'être une star.

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