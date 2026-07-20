Le Chili et l'Argentine frappés par une énorme tempête de neige

La station argentine de Las Lenas a enregistré des chutes de neige spectaculaires. Image: Instagram ©LasLenasresort

Ces stations sont coupées du monde

Les stations de ski d'Argentine et du Chili ont signalé des chutes de neige record tout au long du week-end, alors qu'une importante tempête de neige frappe les Andes.

Plus de «International»

Alors que la canicule qui frappe l'Europe commence à mollir, c'est à l'autre bout du globe que les éléments s'emballent: dans l'hémisphère sud, la neige s'est abattue en masse sur les stations argentines et chiliennes, ensevelies sous des tonnes de flocons.

Au Chili, la tempête s'abat sans relâche sur les stations de Portillo et de Valle Nevado (3025 m), avalant peu à peu les pentes andines et les remontées mécaniques. Des murs d'or blanc font le bonheur des skieurs et snowboardeurs sur places. Les vidéos qui défilent sur les réseaux sociaux donnent le vertige: plus de trois mètres de neige pourraient être tombés une fois la tempête passée, selon les prévisions.

La station de Valle Nevado a radicalement changé de décor. Image: dr

Un petit cadeau pour bien démarrer la journée de ski. Image: dr

A Portillo (2548 m d'altitude), une station prisée par les équipes européennes pour préparer la nouvelle saison de ski alpin, le paysage s'est métamorphosé, comme drapé d'un voile féérique du jour au lendemain. Sur place, certains évoquent 105 centimètres de neige tombés en seulement 24 heures — et ce, dès le premier jour de la tempête.

Des images folles des chutes de neige à Portillo Vidéo: watson

Gabegie et stations coupées du monde

Dans les complexes hôteliers, le temps semble suspendu. Vacanciers et employés patientent, confinés, guettant l'instant où la montagne retrouvera son calme. Cette furie hivernale s'abat sur une région déjà fragilisée : elle survient après un début de saison difficile pour de nombreuses stations d'Amérique du Sud. Un cadeau de la nature, certes, mais aussi une épreuve logistique et technique. Sur les routes d'accès, désormais fermées, plus rien ne circule. Et sur les flancs de la cordillère, de nombreux domaines skiables demeurent aujourd'hui inaccessibles, le risque d'avalanche planant comme une menace silencieuse au-dessus des sommets enneigés.

La station de Las Lenas sous des mètres de neige Vidéo: watson

Si l'or blanc a fait une apparition fracassante, le contraste n'en est que plus saisissant : il y a quelques jours à peine, les stations sud-américaines peinaient à faire tenir la moindre piste ouverte en ce premier mois de saison 2026. La plupart n'avaient enregistré que de maigres 50 centimètres de neige ces derniers mois. Un hiver famélique qui s'est transformé en en un seul week-end.



Une brève accalmie est attendue dans la plupart des régions, avant qu'un nouveau front froid ne déferle dès mardi, avec des chutes de neige qui pourraient encore cracher plus de 150 centimètres dans un hémisphère enseveli.