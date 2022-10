Voici le casting qui épousera les contours de la série «Berlin». Image: Netflix

«Berlin», le spin-off de «La casa de papel» a son teaser

Un premier teaser pour le spin-off sur Berlin, l'un des personnages les plus appréciés de La casa de papel, série au succès phénoménal sur Netflix.

La popularité de La casa de papel n'est toujours pas enterrée. Après la conclusion de la série espagnole en décembre 2021, un spin-off de huit épisodes centré sur le personnage de Berlin, incarné par Pedro Alonso, va apparaître sur la plateforme américaine.

Présenté comme l'associé du Professeur dans la série originale, il avait rapidement péri dans la saison 2. Plus tard, nous avons découvert que les deux hommes étaient demi-frères. Si sa mort est arrivée rapidement, Berlin a souvent existé à travers des flashbacks.

Teaser de Berlin Vidéo: watson

Les créateurs de cette nouvelle série, Esther Martínez Lobato et Álex Pina, ont décrit dans les grandes lignes la nouvelle production espagnole lors de la conférence de presse:

«Le personnage de Berlin a la personnalité la plus pétillante pour le placer dans un autre univers. Nous avons adoré l'idée d'introduire un nouveau gang autour de Berlin dans un état émotionnel complètement différent.»

Cette fois-ci il aura bien sa série rien qu'à lui, logiquement intitulée...Berlin. Le tournage de la série a commencé le 3 octobre à Paris et se déroulera sur plusieurs semaines entre la capitale française et Madrid. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le premier teaser présente l'équipe qui l'entourera dans ses folles aventures. (svp)