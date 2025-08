Ce chauffeur de bus a fait une découverte choquante dans une valise

On a testé la voiture qui cartonne chez les ados en France

Le New Zealand Herald cite des documents judiciaires indiquant que le comportement de la mère aurait pu entraîner de graves conséquences sur la santé de l’enfant, «notamment une asphyxie, une intoxication au monoxyde de carbone, une hyperthermie ou un traumatisme psychologique». L’acte présumé constitue, selon ces documents, un «manquement grave» au devoir de diligence attendu d’une personne raisonnable.

Le bus reliait Whangarei à Auckland, un trajet d'environ deux heures et demie. L'enfant, qui a eu très chaud mais semblait physiquement indemne, a été hospitalisé pour un examen médical approfondi, a-t-il ajouté.

«Nous saluons la réactivité et le sang-froid du chauffeur, qui a immédiatement pris des mesures en constatant que quelque chose n’allait pas – ce qui a probablement permis d’éviter bien pire»

La découverte n’a été rendue possible que par hasard, lorsqu’un passager a demandé l’accès à la soute à bagages lors d'un arrêt à Kaiwaka, à 100 kilomètres au nord d'Auckland. C'est le chauffeur du bus qui a appelé la police après avoir remarqué que quelque chose bougeait dans une valise.

Une Néo-Zélandaise a été arrêtée dimanche après avoir voyagé dans un bus avec une fillette de deux ans enfermée dans une valise, a-t-on indiqué de source policière. La femme âgée de 27 ans a été inculpée de mauvais traitements et de négligence envers un enfant, a déclaré un responsable policier, Simon Harrison.

Le procès de l'une des pires attaques en Russie s'ouvre à Moscou

L'ouverture du procès de l'attentat du Crocus City Hall est attendue ce lundi dans la capitale russe. Revendiquée par l'Etat islamique et imputée à l'Ukraine, l'attaque avait fait 149 morts dans une salle de concert.

Le procès des auteurs et complices présumés de l'attentat du Crocus City Hall en Russie, qui a fait 149 morts et a été revendiqué par l'Etat islamique (EI), devrait débuter lundi à Moscou, selon les autorités. Le 22 mars 2024, des hommes armés avaient ouvert le feu dans cette salle de concert située à la périphérie de Moscou avant d'y mettre le feu, tuant 149 personnes et en blessant 609, l'une des pires attaques dans l'histoire récente de la Russie.