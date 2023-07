Le lac artificiel du manoir de Neymar va lui coûter très cher

Neymar n'a pas joué depuis février et des doutes demeurent quant à son maintien au PSG. Image: EPA

En plus de l'amende, l'affaire fera également l'objet d'une enquête de la part de plusieurs organismes de contrôle de l'environnement. Le joueur a 20 jours pour faire recours.

Un magistrat brésilien a condamné la star du football Neymar à une amende de 3,3 millions de dollars pour avoir construit un lac artificiel dans son manoir de la banlieue de Rio de Janeiro sans permis environnemental. C'est ce qu'ont annoncé les autorités lundi.

«Les sanctions s'élèvent à plus de 16 millions de reais» (2,95 millions de francs), un montant fixé par le parquet de Mangaratiba, une zone touristique située à environ 130 kilomètres de Rio, où la star du Paris Saint-Germain possède un manoir.

Le conseil municipal de la région a infligé quatre amendes pour «violations environnementales dans la construction d'un lac artificiel dans le manoir du joueur», a déclaré le secrétariat du conseil.

Parmi les «dizaines d'infractions» relevées, les autorités ont cité «l'exécution de travaux soumis au contrôle environnemental sans autorisation», le captage et le détournement d'eau de rivière sans autorisation, et «l'enlèvement de terrain et la suppression de végétation sans autorisation».

Neymar dispose de 20 jours pour faire appel de la sanction, dont le montant avait été initialement fixé à cinq millions de réais, soit près d'un million de dollars.

Activités à l'arrêt

Le 22 juin, à la suite de plaintes déposées sur les réseaux sociaux, les autorités ont constaté plusieurs violations de l'environnement dans la propriété de luxe, où des ouvriers construisaient un lac artificiel et une plage.

Le site a été fermé, mais les médias ont rapporté que le Brésilien y avait organisé une fête et s'était baigné dans le lac.

Le joueur âgé de 31 ans se remet actuellement d'une opération à la cheville droite, subie en mars à Doha. L'attaquant n'a pas joué depuis février et des doutes demeurent quant à son maintien au PSG. (ats/jch)