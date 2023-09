Niger: la Chine veut jouer au médiateur (grâce au pétrole)

Les gisements d'Agadem sont exploités par le groupe pétrolier China National Petroleum Corporation (CNPC), qui a également construit une raffinerie à Zinder, dans le sud du pays, d'une capacité de 20 000 barils par jour et dont la société chinoise détient une majorité du capital.

Les deux pays construisent notamment un oléoduc de 2000 km, le plus long d'Afrique, destiné à exporter du pétrole brut à partir des champs d'Agadem, dans le sud-est nigérien, jusqu'au port de Sèmè au Bénin.

Plus de «International»

Le pays dirigé par Xi Jinping levant est un partenaire économique majeur du gouvernement nigérien, principalement dans le secteur de l'énergie et du pétrole.

Les plus lus

Donald Trump et Tucker Carlson pourraient être «assassinés»

Il paraît que Trump est si encombrant que les démocrates devront le zigouiller. Quant au célèbre provocateur d'extrême droite, il serait désormais dans le viseur de Vladimir Poutine. JFK, es-tu là?

🌑 Il ne manquait plus que la balle dans la tête. Déjà que la présidentielle de 2024 empeste la transpiration de fond de cellule, voilà qu'on agite la menace d'un règlement de compte à l'ancienne. Bon, pour l'instant, c'est un peu confus et gorgé de conditionnel, mais Donald Trump serait... gênant. Disons, beaucoup plus gênant qu'il ne l'était hier encore. C'est Tucker Carlson qui l'affirme dans le podcast d'Adam Carolla. L'ancien président serait la cible d'un complot visant à l'éliminer.