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Des hommes armés tuent plusieurs personnes dans le centre du Nigeria

Police officers gather at the scene of Sunday night gunmen attack in Gari Ya Waye community in the Jos North Nigeria, Monday, March 30, 2026. (AP Photo/Samson Omale) Nigeria Attack
L'Etat de Benue se trouve dans une région régulièrement confrontée à des tensions entre agriculteurs et éleveurs à propos des terres et des ressources naturelles.Keystone

Des hommes armés tuent plusieurs personnes dans le centre du Nigeria

Une attaque a semé la panique parmi les habitants de Mbalom, où plusieurs personnes ont trouvé la mort.
06.04.2026, 09:0306.04.2026, 09:03

Des hommes armés ont attaqué un village dans l'Etat de Benue, dans le centre du Nigeria, tuant plusieurs personnes, a-t-on appris dimanche auprès des autorités et d'habitants.

L'Etat de Benue se trouve dans une région régulièrement confrontée à des tensions entre agriculteurs et éleveurs à propos des terres et des ressources naturelles, ainsi qu'à des enlèvements contre rançon perpétrés par des groupes armés locaux, connus sous le nom de «bandits».

Le porte-parole du gouvernement de l'Etat de Benue, Tersoo Kula, a confirmé l'attaque dans le village de Mbalom, dans la zone de gouvernement local de Gwer East, déclarant à l'AFP qu'«il y a certainement eu des victimes», mais qu'il ne disposait pas encore de chiffres.

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Un habitant, Terseer Ngutor, a déclaré au téléphone:

«Je peux vous dire que 17 personnes ont été tuées»

«Les assaillants sont arrivés (...) vers 17 heures samedi et tiraient dans tous les sens. J'étais loin de là. Quand ils sont partis, nous avons commencé à chercher nos proches», a-t-il témoigné.

Un autre habitant, Gbade John, a également fait état de la mort de «17 personnes» et nombreux blessés.

Le gouverneur de l'Etat de Benue, Hyacinth Alia, a imputé la responsabilité de l'attaque à des «éleveurs armés présumés», qualifiant cet acte de «barbare». (tib/ats)

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