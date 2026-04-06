Des hommes armés tuent plusieurs personnes dans le centre du Nigeria
Des hommes armés ont attaqué un village dans l'Etat de Benue, dans le centre du Nigeria, tuant plusieurs personnes, a-t-on appris dimanche auprès des autorités et d'habitants.
L'Etat de Benue se trouve dans une région régulièrement confrontée à des tensions entre agriculteurs et éleveurs à propos des terres et des ressources naturelles, ainsi qu'à des enlèvements contre rançon perpétrés par des groupes armés locaux, connus sous le nom de «bandits».
Le porte-parole du gouvernement de l'Etat de Benue, Tersoo Kula, a confirmé l'attaque dans le village de Mbalom, dans la zone de gouvernement local de Gwer East, déclarant à l'AFP qu'«il y a certainement eu des victimes», mais qu'il ne disposait pas encore de chiffres.
Un habitant, Terseer Ngutor, a déclaré au téléphone:
«Les assaillants sont arrivés (...) vers 17 heures samedi et tiraient dans tous les sens. J'étais loin de là. Quand ils sont partis, nous avons commencé à chercher nos proches», a-t-il témoigné.
Un autre habitant, Gbade John, a également fait état de la mort de «17 personnes» et nombreux blessés.
Le gouverneur de l'Etat de Benue, Hyacinth Alia, a imputé la responsabilité de l'attaque à des «éleveurs armés présumés», qualifiant cet acte de «barbare». (tib/ats)