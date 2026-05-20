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Une voiture explose comme une boule de feu à New York

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Une voiture explose comme une boule de feu à New York

Non loin du fameux Charging Bull de Wall Street, un véhicule a pris feu soudainement, avant d’exploser. La vidéo est spectaculaire.
20.05.2026, 22:2220.05.2026, 22:23

Le Lower Manhattan a été méchamment secoué mardi soir. Dans la journée, un véhicule a pris feu au beau milieu de la rue, non loin du Charging Bull de Wall Street, dans un New York bondé de travailleurs. L’incendie a d’abord dégagé une épaisse fumée très sombre, avant que la voiture n’explose.

Selon le New York Post, cette spectaculaire explosion a provoqué «la panique et la fuite en courant des New-Yorkais hurlants pour se mettre à l'abri le plus vite possible».

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Malgré l’heure de pointe, les passants ont néanmoins pris la peine de capturer la scène en vidéo, qui s’est peu à peu propagée sur les réseaux sociaux dans la journée de mercredi. Selon une antenne locale de NBC, la voiture appartiendrait à l’Autorité métropolitaine des transports, qui gère l'ensemble du réseau de transports publics de l'agglomération de New York.

Les pompiers ont « éteint les flammes peu avant 19 h», mardi, heure de New York. Il a fallu plus de nonante minutes aux soldats du feu pour en venir à bout.

Malgré l’impressionnante explosion et l’heure de pointe au cœur de la ville qui ne dort jamais, aucun blessé n'a pour l’heure été signalé. Alors que des internautes alarmistes jouent à se faire peur en évoquant «un acte terroriste», l’origine de cet incendie fait toujours l'objet d'une enquête et la police n’avance encore aucune thèse.

(fv)

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