Un kiosque de Barcelone distribue des billets pour la loterie de Noël, la plus grande et la plus ancienne du monde. photo: Marta Perez / EPA

Cette loterie de Noël fait gagner 2,5 milliards: voici comment participer

Ce jeudi 22 décembre, toute l'Espagne sera devant sa télévision pour le tirage des gagnants de la traditionnelle loterie de Noël, d'un montant de 2,5 milliards d'euros. Les tribunaux seront aussi de la partie, pour gérer les litiges entre partenaires, amis ou famille.

Ralph Schulze, Madrid / ch media

Ce jeudi 22 décembre, il pleuvra à nouveau de l'argent en Espagne: plus de 2,5 milliards d'euros seront distribués cette année lors de la plus grande et la plus ancienne loterie de Noël du monde. Comme la chance de remporter le gros lot est élevée, ce ne sont pas seulement la plupart des Espagnols, mais aussi de nombreuses personnes d'autres pays européens qui jouent au gros tirage spécial.

Qui dit «argent» dit «litiges»

Mais les gains n'apportent pas toujours de la joie. Les juges espagnols doivent en effet régulièrement résoudre des litiges au sein de couples, de cercles d'amis ou de communautés de jeu qui ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la répartition de cette soudaine fortune.

«Cela se produit par exemple assez souvent chez les couples mariés qui se trouvent dans un processus de séparation» L'OCU, le service espagnol de conseil aux consommateurs.

Selon le plus grand journal espagnol El País:

«Les gains de loterie, en particulier ceux du tirage de Noël, sont une source inépuisable de litiges»

Il est toujours question du partage de ces gains. Des partenaires ou ex-partenaires, des membres de la famille, des amis et des collègues qui ne veulent plus rien savoir de l'achat commun des billets de loterie. Et qui dissimulent des gains communs, les détournent ou prétendent avoir perdu le billet gagnant – ce qui leur vaut ensuite une plainte.

Mieux vaut rédiger un contrat écrit

Les conflits autour de cette richesse soudaine se sont tellement généralisés que la police, les associations d'avocats et les associations de protections des consommateurs publient désormais des guides intitulés «Comment partager un billet de loterie en toute sécurité». Dans les recommandations de l'association de consommateurs OCU, on peut lire par exemple:

«Si vous voulez partager un billet de loterie avec quelqu'un, consignez-le par écrit. Car les mots ne constituent pas une preuve en cas de litige»

Pourtant, la publicité diffusée à la télévision par la société nationale de loterie, avec laquelle elle stimule chaque année les affaires, ressemble à un conte de Noël où règnent la joie, l'harmonie et la solidarité: on y voit des billets de loterie et de l'argent tombent du ciel.

L'Espagne est présentée comme le pays du bonheur, où les gens s'offrent mutuellement des billets, des parts de lots et beaucoup d'illusions. «Chez nous, nous avons la tradition de partager les lots de Noël avec les personnes qui nous sont chères», peut-on entendre dans le spot publicitaire.

Retour en Suisse: Où auront lieu les marchés de Noël en Suisse romande? de Chantal Stäubli

Le message du grand bonheur partagé est bien reçu. Il n'y a guère d'Espagnols qui n'aient pas au moins une petite participation au tirage au sort dans leur poche. Selon les statistiques, chaque Espagnol investit en moyenne 70 euros dans les billets de Noël.

La nation entière devant la télévision

C’est effectivement la coutume de partager au moins un billet de loterie avec son groupe d'amis, ses collègues de travail ou son club de sport. De même que les couples, les frères et sœurs et les familles misent ensemble sur le Gordo – le gros lot – pour lequel 720 millions d'euros sont distribués rien que cette année.

Comment participer depuis la Suisse Il est également possible de participer depuis la Suisse via Internet. Toutefois, les intermédiaires en ligne étrangers prélèvent souvent de juteuses commissions, de sorte qu'un dixième de billet de loterie numérique peut coûter nettement plus cher que les 20 euros officiels. Le mieux est d'acheter un billet sur place pendant vos vacances en Espagne ou auprès de distributeurs espagnols en ligne – là où il ne coûte en général que 20 euros.



Le distributeur international le plus célèbre d'Espagne, la Bruja de Oro (la sorcière d'or), se trouve d'ailleurs dans un petit village des Pyrénées appelé Sort, ce qui signifie chance en français. Les parieurs étrangers doivent toutefois ne pas oublier ceci: seules les primes allant jusqu'à 2000 euros sont versées par les points de vente ou créditées sur un compte d'utilisateur. Les gains plus élevés doivent être retirés personnellement auprès d'une banque espagnole et y être traités via un compte bancaire.



Le 22 décembre au matin, toute la nation espagnole allumera la télévision et suivra avec attention le tirage qui a lieu à l'Opéra royal de la capitale espagnole. Ce qui est curieux, c'est que tous les numéros chanceux tirés ne sont pas annoncés par la dame du loto, mais chantés à tue-tête par des écoliers de Madrid. Un spectacle de loterie en chansons qui dure plusieurs heures au vu des nombreuses primes et prix de consolation.

Le gros lot de plusieurs centaines de millions d'euros n'a d'ailleurs jamais été attribué à une seule personne, mais il est toujours partagé entre de nombreux gagnants. Il ne devrait pas en être autrement cette année: en effet, en 2022, chacun des numéros de loterie à cinq chiffres se divise en 180 séries, puis encore une fois en dixièmes de billets (les «décimos»). Il y aura donc au moins 1800 dixièmes de billets en circulation pour chaque numéro.

Un dixième de billet coûte 20 euros dans les loteries espagnoles. Ceux qui jouent via des plateformes étrangères doivent généralement payer des suppléments. En cas de succès, chaque dixième de billet du Gordo est alors gratifié de 400 000 euros.

La fièvre des parieurs du Gordo est également alimentée par le fait que les chances de trouver le bon numéro lors de ce tirage de Noël, deux jours avant la veille de Noël, sont relativement élevées par rapport à d'autres loteries. Et comme il n'y a que 100 000 numéros de billets en circulation au total, la probabilité de gagner est de 1 sur 100 000.

«Ici, c'est Noël dès le 22 décembre», dit une expression courante en Espagne. Cette année encore, le jour du tirage, des images de personnes qui jubilent et de bouchons de champagne qui sautent feront sans aucun doute le tour du monde. Mais cela ne doit pas faire oublier la déception de la plupart des Espagnols – parce qu'ils seront une fois de plus repartis bredouilles.