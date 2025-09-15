bien ensoleillé20°
OMC: Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche

L’accord de l’OMC contre les subventions nocives à la pêche est entré en vigueur, une première mondiale pour l’environnement et le commerce.
15.09.2025, 11:3315.09.2025, 11:33
L'accord historique pour éliminer des subventions à la pêche, arraché en 2022 à la ministérielle de l'OMC à Genève, est entré en vigueur. Après la formalisation de cette étape lundi matin à Genève, il devient le premier arrangement commercial lié à l'environnement.

La cheffe de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala a parlé d'un «rêve» et «d'une étape historique». L'accord est à la fois le premier Objectif de développement durable (ODD) entièrement atteint, le premier arrangement sur l'environnement au sein de l'institution et le premier dispositif multilatéral contraignant sur la durabilité des océans.

Freshly-caught red snapper fish caught off the coast of Gambia are offloaded from a fishing vessel in the port of Banjul, Gambia, on March 26, 2025. (AP Photo/Grace Ekpu) Ocean-Fisheries-The Fishing W ...
20 milliards de subventions à la pêche dans le viseur de l’OMC.Keystone

Les gouvernements dépensent plus de 20 milliards de dollars chaque année dans des subventions nuisibles liées à l'épuisement des ressources marines. Près de 40% des stocks mondiaux font face à une surpêche.

L'accord interdit les subventions illicites, non déclarées et non réglementées. Il ne règle pas tout. Les Etats discutent d'un second volet qui sera un des principaux chantiers de la prochaine ministérielle en mars prochain. (jah/ats)

