L'ambassadeur italien Gian Lorenzo Cornado parle de Crans-Montana comme de sa «plus grande épreuve» de carrière. Image: keystone

«Mes reproches ciblent les patrons du bar»: l'ambassadeur italien dénonce

Très touché par le terrible incendie de Crans-Montana, l'ambassadeur italien Gian Lorenzo Cornado raconte quel moment l'a le plus ému, et pourquoi il a personnellement appelé la police valaisanne.

Kari Kälin / ch media

L'Italie déplore six décès. Quatorze personnes, dont certaines mineures, ont été en outre gravement blessées dans l'incendie de Crans-Montana. Gian Lorenzo Cornado (66 ans) est depuis 2023 l'ambassadeur d'Italie en Suisse. Il a répondu à nos questions.

Que signifie cette tragédie pour vous en tant qu'ambassadeur?



«C'est la plus grande épreuve de ma carrière, tant sur le plan professionnel que humain»

Ma première tâche a été de m'assurer que tous les citoyens italiens reçoivent des soins médicaux. De plus, je me suis occupé des proches venus d'Italie à Crans-Montana. J'ai partagé avec eux des sentiments de douleur, de choc et de désespoir.

«Beaucoup ont dû apprendre que leurs proches ne pouvaient pas être sauvés»

Tous les ressortissants blessés ont-ils été rapatriés?

Onze Italiens sont actuellement à l'hôpital Niguarda de Milan, spécialisé dans les brûlures. Deux blessés se trouvent à Zurich et un à Lausanne. Les deux patients à Zurich souhaitent revenir, mais ne sont pas encore en état d'être transportés. Le patient à Lausanne souhaite être traité là-bas.

Qu'est-ce qui vous a le plus ému ces derniers jours?

Les étreintes avec les membres des familles à Sion, lundi dernier, lorsque des avions militaires italiens portant le drapeau tricolore ont transporté les victimes décédées dans leurs cercueils vers leur pays d'origine.

La Suisse est considérée comme un pays sûr où les lois et les normes sont respectées. La tragédie de Crans-Montana a-t-elle détruit cette image?

Non, en aucun cas. La Suisse est un pays sûr, moderne et progressiste.

«Le problème ne réside pas dans un manque de règles, mais dans le fait que les responsables du Constellation ne les ont manifestement pas respectées.»

On ne porte pas des personnes sur les épaules à travers un bar avec des bouteilles étincelantes et un plafond hautement inflammable.

«Avec un peu de bon sens et de prévention, cette tragédie aurait pu être évitée»

Les jeunes de Crans-Montana seraient maintenant en train de skier, au lieu d'être dans un cercueil ou à l'hôpital.

Nicolas Féraud, le président de la commune, a reconnu que le bar n'avait pas été contrôlé depuis 2019. Les représentants des médias italiens lui ont demandé s'il démissionnerait. Seriez-vous favorable à cela?

C'est le travail des journalistes de poser cette question. En tant que diplomate, il est de mon devoir de ne pas m'immiscer dans les affaires intérieures de la Suisse.

«Mes reproches ciblent les responsables du bar»

Le plafond était inflammable. Les extincteurs étaient absents. La sortie de secours était inutilisable ou du moins mal signalée. L'escalier menant à la porte d'entrée était étroit. Il n'y avait apparemment ni plan d'évacuation ni suffisamment de personnel de sécurité. Certains clients du bar pensaient que le plafond en feu faisait partie du spectacle.

Le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud. Image: keystone

Attendez-vous des excuses de la Suisse?

J'ai une grande confiance dans les autorités au niveau fédéral, cantonal et communal. Je n'ai aucun doute que le ministère public fait tout ce qu'il faut pour clarifier cette affaire. La Suisse et l'Italie sont des pays amis et étroitement liés.

«Je ne demande pas d'excuses»

Une enquête est en cours, qui clarifiera les faits et déterminera les responsabilités.

Le gouvernement fédéral devrait-il créer un fonds spécial pour une aide immédiate et sans bureaucratie aux victimes et à leurs proches?

C'est une affaire qui relève de la Suisse, je ne me prononce pas à ce sujet. Je m'occupe des victimes italiennes. Nous prenons en charge les frais de leur transport et de leur traitement. Je voudrais également présenter mes sincères condoléances aux proches des 21 victimes suisses et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

Des journalistes télévisés italiens ont apparemment été harcelés et menacés par des proches des responsables lorsqu'ils enquêtaient sur leur restaurant dans un village voisin. Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani vous a demandé d'intervenir auprès des autorités suisses afin que les médias puissent exercer leur travail. Quelles réponses avez-vous reçues?

La police cantonale du Valais a qualifié l'incident de grave. Elle m'a assuré avoir pris des mesures pour que la presse puisse travailler sans entrave. De plus, elle conseille aux journalistes de contacter immédiatement la police en appelant le numéro d'urgence 117 s'ils sont harcelés.

Les propriétaires font l'objet d'une procédure pénale, mais ils ne sont pas en détention provisoire. Cela vous dérange-t-il?

Il ne m'appartient pas de juger cette situation. Je respecte le code de procédure pénale suisse et les décisions de la justice. En Italie, les conditions seraient réunies pour ordonner la détention provisoire comme mesure préventive à l'encontre de ressortissants étrangers soupçonnés d'avoir commis un crime grave, tel qu'un homicide involontaire. Dans un tel cas, le risque de fuite serait plus important.