Le Nutri-Score change ses règles et ça ne plait pas à tout le monde

«Les produits sucrés seront davantage pénalisés par le nouvel algorithme. Et pour les boissons, on prend maintenant aussi en compte les édulcorants. On veut éviter que les industriels reformulent les produits en utilisant des édulcorants et en diminuant les quantités de sucre.»

Pauline Ducrot, chargée de mission Nutrition et Activité Physique auprès de Santé Publique France au 19h30 de la RTS.