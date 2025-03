Nucléaire: Pékin, Moscou et Téhéran appellent à la fin des sanctions

L'Iran a déjà mené ces derniers mois plusieurs tours de discussions avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni (groupe E3) autour de son programme nucléaire.Les échanges de vendredi à Pékin visent à «renforcer la communication et la coordination, afin de reprendre le dialogue et les négociations à une date prochaine», avait déclaré jeudi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Mais en 2018, Donald Trump avait retiré son pays de l'accord de manière unilatérale. Les sanctions américaines ont été rétablies et l'économie iranienne ne s'en est jamais remise. En représailles à ce retrait, l'Iran est revenu à son tour sur ses engagements et a fait progresser son programme nucléaire.

En 2015, l'Iran avait conclu un accord avec les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Chine, Russie, Etats-Unis, France et Royaume-Uni) et l'Allemagne pour encadrer son programme nucléaire.

Orbán a fait chanter toute l'UE pour protéger un oligarque

La Hongrie a exigé que le nom du banquier russe Mikhail Fridman soit retiré de la liste des sanctions. Si l'UE refusait, Budapest était prête à torpiller l'ensemble du renouvellement des mesures pénales de l'Union.

Plus de 2000 citoyens russes figurent désormais sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Leurs avoirs restent gelés et l'UE a prononcé des interdictions de voyager de grande ampleur. Seulement, ces sanctions doivent être renouvelées tous les six mois, sous peine que les mesures deviennent caduques d'un jour à l'autre. C'est ce que veut le droit européen. Et le nouveau délai de renouvellement était fixé à ce samedi.