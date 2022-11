Suleyman Kerimov pensait peut-être en avoir fini avec la justice française. Point du tout: une nouvelle enquête a été lancée par une unité spéciale du parquet de Paris.

La France enquête sur les villas de luxe du «Gatsby russe»

Le Gatsby russe, alias Suleyman Kerimov, et sa famille se trouvent (à nouveau) dans le collimateur de la police judiciaire française. En cause? Leur acquisition plus ou moins douteuse de quatre villas luxueuses dans la «baie des milliardaires», sur la Côte d'Azur.

L'oligarque et baron de l'or russe Suleyman Kerimov pensait peut-être en avoir terminé avec la justice française, après avoir conclu un accord à grands renforts de millions et d'avocats avec les procureurs de Nice en 2020.

Que nenni. Selon des informations révélées mardi par le quotidien américain Bloomberg, le milliardaire est visé par une nouvelle enquête d'une unité d'enquête spéciale, «Junalco».

Junalco est une unité d'élite créée récemment à Paris et chargée de poursuivre les affaires de criminalité organisée «très complexes» dans toute la France, des barons de la drogue aux cybercriminels. Elle partage ses compétences sur certaines questions avec le Parquet National financier, autre unité de poursuite qui opère en France et se concentre sur les crimes en col blanc.



Au coeur des investigations? Les flux financiers qui ont permis à Kerimov d'acquérir quatre somptueuses villas de la «baie des milliardaires» au Cap d'Antibes. Selon un rapport publié en juin par Tracfin, l'organisme français de lutte contre le blanchiment d'argent, toute la famille du milliardaire pourrait être impliquée.

La villa Medy Roc, qui vaut aujourd'hui à Kerimov de nouveaux ennuis judiciaires en France. image: mmm architects

Et tout particulièrement sa fille, Gulnara Kerimova, 32 ans, qui aurait dépensé 268 millions d'euros pour prendre le contrôle de la structure qui possèdent ces villas. Les fonds nécessaires auraient été fournis par l'autre fils de Kerimov, Saïd, selon le journal d'investigation Mediapart.

Ce n'est pas la première fois que ces villas intéressent la justice

La propriété de ces quatre luxueuses propriétés, les villas Hier, Medy Roc, Lexa et Florella, a déjà fait l'objet d'une enquête il y a plusieurs années, à Nice. Kerimov a toujours contesté en être le véritable propriétaire.

Selon lui, il les louait seulement à Alexander Studhalter, un associé et financier d'origine lucernoise, qui avait précédemment utilisé une société suisse pour la propriété des villas.

Certains indices prouvent que toutefois Kerimov est être bien plus qu'un simple locataire - notamment les plans des architectes pour des rénovations en 2009, qui montrent que les plans de chambres à coucher portant les noms des enfants de Kerimov - Saïd, Gula et Emina.

L'affaire fait grand bruit et vaut au milliardaire russe de faire les gros titres en novembre 2017, après une arrestation pour le moins spectaculaire - Kerimov est intercepté en posant le pied hors de son jet privé, sur le tarmac de l'aéroport de Nice, par les policiers français.

Si vous ignorez qui est ce sulfureux «Gatsby russe»... Portrait Du mec de la compta au milliardaire: Suleyman Kerimov, le «Gatsby» russe de Marine Brunner

Soupçonné de blanchiment d'argent, Kerimov se retrouve pratiquement assigné à résidence sur la côte française et ne sera autorisé à rentrer en Russie qu'avec une permission spéciale pour de courtes visites.

Il est finalement relaxé grâce à un accord de règlement en 2020 entre les procureurs de Nice et la société suisse dirigée par Studhalter, pour un montant de 1,4 million d'euros.

Mauvais mois pour la famille Kerimov

Cette nouvelle enquête de Junalco vient conclure un mauvais mois pour la famille Kerimov: le 15 novembre dernier, les Etats-Unis ont ajouté Saïd, sa soeur Gulnara et ses quatre sociétés immobilières françaises, sur la liste de leurs sanctions économiques.

Le patriarche, Suleyman Kerimov, pour sa part, est sanctionné par les États-Unis depuis 2018. Il garnit aussi la liste des sanctions de l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine.

En mai, la famille s'est retirée de Polyus PJSC, le plus grand producteur d'or de Russie, dont elle était pourtant l'actionnaire majoritaire. Selon l'index Bloomberg Billionaires, la fortune du sénateur et hommes d'affaires russes s'élève toujours à environ 10,9 milliards de dollars. (mbr)