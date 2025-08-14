Près de 200 feux de forêt ont été recensés en Espagne depuis le début de l'année. Image: watson

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts

La saison des incendies bat son plein en Europe. Une superficie supérieure à celle de la Suisse romande est déjà partie en fumée depuis le début de l'année, et les températures caniculaires mesurées ces derniers jours ne devraient pas arranger les choses. Le point en graphiques.

La puissante vague caniculaire qui déferle sur l'Europe depuis quelques jours ne montre aucun signe de répit. Des températures bien supérieures à 30°C sont mesurées quotidiennement un peu partout à travers le continent, tandis que la barre des 40°C a été franchie en France, Italie, Espagne et Portugal. Des conditions atmosphériques particulièrement propices aux incendies, dont le nombre est monté en flèche depuis le début de l'été.

Selon le système européen d’information sur les feux de forêt (Effis), près de 5000 incendies ont été recensés en Europe depuis le début de l'année, ce qui représente une augmentation de 284% par rapport à la moyenne des vingt dernières années. Au total, quelque 11 000 kilomètres carrés de végétation sont déjà partis en fumée - une superficie supérieure à celle de la Suisse romande.

Pas plus tard que la semaine dernière, un immense incendie engloutissait quelque 160 km2 de garrigue et de résineux dans l'Aude; le brasier a parcouru le territoire de 15 communes, détruit 25 habitations et tué une personne. Ce n'est que le dernier exemple d'une longue liste: la France figure, en effet, parmi les pays les plus touchés par cette situation, au même titre que l'Espagne et l'Italie.

France

Comme indiqué, d'autres incendies marquants se sont déclarés au cours des derniers mois en France. Début juillet, un feu atteignait par exemple la ville de Marseille, entraînant l'évacuation de 400 personnes.

Au total, 242 incendies ont été détectés dans le pays depuis le début de l'année, contre une moyenne d'environ 74 entre 2006 et 2024. Soit une hausse de près de 220%.

Ce nombre très élevé de feux a logiquement entraîné une hausse des dégâts: 363 kilomètres carrés de territoire ont déjà brûlé depuis janvier, soit l'équivalent de huit fois la superficie de la ville de Lausanne. La moyenne mesurée entre 2006 et 2024 se situe à environ 74 km2.

Les chiffres récoltés par l'Effis, relatifs à ce mardi, vont vraisemblablement augmenter. Le risque d'incendie en France est actuellement «très élevé». Une dizaine de feux sont en cours à travers l'Hexagone en ce moment.

Espagne

On retrouve la même situation en Espagne. Des dizaines de feux de forêt font rage à travers le pays, dopés par les températures caniculaires, la sécheresse et les forts vents. Deux personnes sont décédées et plusieurs milliers d'autres ont dû être évacuées.

Le nombre total des feux est légèrement inférieur à celui détecté en France (188), mais bien plus important par rapport à la moyenne des vingt dernières années.

Les conséquences ont été dévastatrices. La taille du territoire brûlé avoisine les 800 kilomètres carrés, ce qui correspond à peu près à la taille du canton de Neuchâtel.

La rapidité avec laquelle les incendies ont progressé est un autre élément qui ressort des analyses de l'Effis. La superficie brûlée a en effet augmenté de 200% en l'espace d'un mois, au cours duquel quelque 542 km2 de forêt sont partis en fumée.

En Espagne non plus, la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt. La canicule va probablement se prolonger au moins jusqu'à lundi, alors que le premier ministre, Pedro Sanchez, a affirmé que le pays était «en risque extrême pour les incendies de forêt».

Italie

L'Italie n'est pas épargnée par ce phénomène. Les données de l'Effis montrent que le nombre d'incendies a littéralement explosé depuis début juin. En l'espace d'un mois et demi, plus de 300 feux de forêt se sont déclarés dans le pays, portant le total à presque 400.

La surface brûlée suit exactement la même tendance: plus de 600 kilomètres carrés de nature ont succombé aux flammes, soit environ la taille du Léman. En l'espace d'à peine sept mois, la superficie brûlée en 2024 a été dépassée, souligne l'organisation écologiste Legambiente dans un récent rapport.

De nombreux effets néfastes

Les conséquences des incendies ne se limitent pas à la destruction immédiate de la végétation, souligne le rapport de Legambiente. Au contraire, les feux impactent aussi bien les écosystèmes que l'économie et la société dans son ensemble. A la perte des habitats et l'érosion des sols s'ajoutent les effets néfastes sur le tourisme et l'agriculture, ainsi que d'importantes répercussions sur la santé publique.



Ce dernier aspect est «souvent sous-estimé», déplorent les auteurs de la recherche. Ces derniers rappellent que la fumée des incendies de forêt est «un mélange complexe de gaz toxiques et de particules nocives», pouvant entraîner «un risque accru de problèmes de santé graves».

Fin juillet, les autorités européennes affirmaient que la quantité de fumée et de gaz polluants rejetés dans l'atmosphère depuis le début de l'été était parmi les plus élevés jamais enregistrés.