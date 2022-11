Ce yacht de 106 mètres appartient aux Russes Suleiman Kerimov et a été confisqué en mai 2022 dans le cadre de sanctions internationales contre la Russie. Alexander Studhalter (en photo) aurait un lien avec lui.

Proche d'un oligarque, ce Suisse intéresse les autorités américaines

Le gouvernement américain accuse Alexander Studhalter d'avoir blanchi de l'argent pour le multimilliardaire russe Suleyman Kerimov. Le Suisse a rejeté cette accusation.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Le gouvernement du président américain Joe Biden poursuit son action contre le multimilliardaire russe Suleyman Kerimov. Lundi, le département du Trésor américain n'a pas seulement ajouté des membres de la famille proche et des connaissances de l'oligarque déjà sanctionné à une liste d'«élites criminelles», qui financent le régime du président russe Vladimir Poutine. En effet, le nom de l'entrepreneur lucernois Alexander Studhalter y figure désormais également.

Le ministère des Finances à Washington reproche à Studhalter d'être un personnage clé dans le réseau financier que Kerimov, 56 ans, a développé. Dans un communiqué de presse, on peut lire:

«Studhalter aurait également blanchi des sommes d'argent considérables au nom de Kerimov»

Bien que l'autorité de sanction du ministère n'ait fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation, elle a également placé huit entreprises de Studhalter sur la liste noire. Ces entreprises auraient opéré en Suisse, en Russie et dans plusieurs pays européens.

Suleiman Kerimov figure sur la liste des sanctions des Etats-Unis. image: AP

Le Lucernois accusé a rejeté les accusations

Au printemps, lorsque sa proximité avec Kerimov a été évoquée pour la dernière fois, Studhalter a réfuté l'accusation selon laquelle il aurait entretenu des structures offshore pour son ami. Le Lucernois a également démenti, par l'intermédiaire d'un porte-parole, avoir aidé Kerimov à cacher ou à dissimuler des avoirs. De plus, Studhalter a souligné que toutes ses sociétés étaient soumises à la loi suisse sur le blanchiment d'argent et qu'elles avaient été contrôlées, déclarées et imposées en Suisse.

Alexander Studhalter est également membre du conseil d'administration et le plus grand actionnaire individuel de la société Highlight Event and Entertainment, cotée à la bourse suisse. Cette société n'est, toutefois, pas directement mentionnée dans le communiqué de presse du ministère américain des Finances.

En plus de Studhalter, les deux fils de l'homme d'affaires sont également sanctionnés. Ils seraient à la tête de l'entreprise sanctionnée, Swiss International Advisory Group, à Lucerne.

D'autres Suisses également sanctionnés

Une filiale suisse d'un fabricant russe de semi-conducteurs, qui serait proche des forces armées russes, figure également sur la liste des sanctions du ministère des Finances. Dans ce contexte, les Etats-Unis ont également sanctionné deux autres hommes d'affaires de nationalité suisse.

La liste de sanctions du département du Trésor américain n'est contraignante que pour les personnes qui possèdent soit la nationalité américaine, soit un permis de travail permanent pour les Etats-Unis. Il leur est interdit de faire des affaires avec des personnes ou des entreprises figurant sur cette liste.

Les Etats-Unis font tout leur possible pour perturber la chaîne d'approvisionnement militaire du Kremlin afin de priver la Russie «de l'équipement et de la technologie dont elle a besoin pour mener sa guerre illégale contre l'Ukraine» a déclaré lundi la secrétaire au Trésor Janet Yellen.