L'ONU juge «scandaleuses» les menaces d'évacuations d'Israël

Des enfants palestiniens jouent avec des cerfs-volants à Gaza. Image: imago images

Israël menace d'évacuer des secteurs de Gaza après des lancements de cerfs-volants, de drones et de ballons vers son territoire.

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Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a jugé mardi «scandaleuses» les menaces d'Israël visant à évacuer la population des zones de la bande de Gaza d'où sont lancés des cerfs-volants, des drones et des ballons.

Dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz ont averti le Hamas que «si les tirs en direction d'Israël ne cessent pas immédiatement, l'armée prendra des mesures pour intensifier les opérations ciblées contre les responsables de ces tirs et évacuera la population des zones d'où sont lancés des cerfs-volants, des drones et des ballons».

«Concernant les menaces d'expulsions en raison du fait que des enfants font voler des cerfs-volants, j'espère que nous pouvons tous convenir du fait que cela est scandaleux», a réagi Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies (HCDH), face à la presse à Genève.

«Nous continuons d'observer une rhétorique inacceptable émanant des plus hautes instances israéliennes, témoignant d'un mépris total pour le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire, tout en prônant et en incitant à une violence s'apparentant à des crimes atroces», a-t-elle ajouté.

Israël justifie ses menaces

Les médias israéliens ont rapporté que quatre cerfs-volants avaient été retrouvés samedi dans des localités proches de la frontière et qu'un autre avait été abattu par l'armée dimanche, portant à une dizaine environ le nombre total recensé ces derniers jours.

Si ces engins volants n'étaient pas équipés d'explosifs, leur lancement ravive le souvenir des vagues de cerfs-volants et de ballons incendiaires lancés depuis le territoire palestinien ces dernières années, qui avaient déclenché des incendies dans des terres agricoles du sud d'Israël.

Bassem Naim, membre du bureau politique du Hamas, a assuré que les cerfs-volants avaient été «lancés depuis Gaza par des enfants en quête de leur enfance innocente au milieu des décombres».

Le Hamas dénonce un «prétexte»

Dans un autre communiqué, le mouvement islamiste a accusé Israël d'utiliser les cerfs-volants comme «prétexte» pour justifier les frappes aériennes menées dimanche dans le centre de la bande de Gaza, au cours desquelles trois personnes ont été tuées selon la défense civile.

«C'est la responsabilité de l'armée d'agir à temps», a indiqué de son côté, côté israélien, Uri Epstein, un représentant des communautés qui vivent à proximité de la frontière avec Gaza, dont beaucoup ont été attaquées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

En représailles à cette attaque sans précédent, Israël a mené une offensive dévastatrice dans la bande de Gaza.

Une trêve fragile est en vigueur depuis octobre 2025, tandis que les pays médiateurs s'emploient à faire avancer la mise en oeuvre du plan de paix américain.

«Nous appelons une nouvelle fois les Etats tiers à prendre des mesures urgentes pour exiger le plein respect du cessez-le-feu, mettre fin à toutes les violations et garantir que les responsables rendent des comptes et que justice soit faite», a insisté Shamdasani. (ats/mrs)