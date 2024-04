Pourquoi cet Etat américain n'est pas protégé par l'Otan

Les Etats-Unis sont considérés comme un allié important au sein de l'Otan. Mais l'un de leurs Etats ne fait pas partie du traité. Explications.



Thomas Wanhoff / t-online

L'Otan vient de fêter son 75e anniversaire. Au total, 32 pays ont jusqu'à présent adhéré à l'alliance, les Etats-Unis étant considérés comme la puissance dominante. Mais l'un des Etats américains n'est pas explicitement protégé par l'accord. L'île d'Hawaï se trouve dans le Pacifique, alors que l'Otan est une alliance de défense de l'Atlantique Nord. Par conséquent, une attaque sur l'île ne déclencherait pas automatiquement l'article 5 du traité. Celui-ci prévoit qu'en cas d'agression contre un pays de l'Otan, les autres membres doivent lui venir en aide.