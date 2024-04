Pour faire face à Poutine, l'Otan construit sa plus grosse base ici

La Roumanie construit une base militaire de la taille d'une petite ville pour les soldats de l'Otan. L'Alliance de défense occidentale a beaucoup d'espoirs pour ce projet colossal.

Simon Cleven / t-online

Plus de «International»

Un article de

La guerre contre l'Ukraine a profondément impacté la stratégie de l'Otan, qui renforce désormais ses flancs comme jamais auparavant. Des groupes de combat multinationaux sont déployés à la frontière orientale de l'Alliance dans des pays comme la Bulgarie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie. A ceux-ci s'ajoutent deux nouveaux membres, la Suède et la Finlande, qui renforcent la position de l'Otan, surtout autour de la mer Baltique. Et un autre jalon important est désormais posé en mer Noire.

Une petite ville militaire y est actuellement en construction. La Roumanie agrandit à cet effet sa base aérienne «Mihail Kogălniceanu» près de la ville portuaire de Constanța. C'est un projet colossal: une fois achevée, elle sera la plus grande base de l'Otan en Europe en termes de superficie.

Image: watson

Le pays veut ainsi devenir un pilier sur le flanc est de l'Otan. Cela fait longtemps que la Roumanie réclame une présence plus forte de l'Alliance. L'analyste politique roumain Dorin Popescu dit dans un entretien avec t-online que cela s'explique par le «haut niveau de menace»:

«La Roumanie connaît mieux que tout autre Etat la nécessité de réagir de manière appropriée à cette menace»

Mais comment se déroule exactement l'extension? Et qu'en attend l'Otan?

La nouvelle base de l'Otan sera énorme

Selon le portail d'information roumain Euronews, les travaux de construction ont commencé à la mi-mars. Dans un premier temps, c'est surtout l'infrastructure de base qui doit être construite, c'est-à-dire des routes d'accès et un réseau électrique capable de répondre aux besoins énergétiques de la future base. La construction d'une nouvelle piste de décollage et d'atterrissage, parallèle à celle qui existe déjà, devrait débuter prochainement. D'autres pistes et hangars pour les avions militaires seront également ajoutés dans un deuxième temps.

Dans un entretien avec Euronews, Nicolae Crețu, le commandant de la base, liste clairement ce dont la base a encore besoin:

«Des hangars de maintenance, des dépôts de carburant, des munitions, des équipements, du matériel aéronautique, des simulateurs, des installations de restauration, des logements, tout est nécessaire pour soutenir le fonctionnement et les tâches d'une base de cette envergure.» Nicolae Crețu

Des écoles, des jardins d'enfants, une clinique et même des magasins devraient également y être construits. La Roumanie prévoit de dépenser environ 2,5 milliards d'euros pour ce projet, dont la durée des travaux est estimée à 20 ans.

La taille de la future base de l'Otan n'a pas son pareil: elle devrait pouvoir héberger plus de 10 000 soldats – et leurs familles, soit probablement plus de 30 000 personnes au total. Le site s'étend sur près de 3000 hectares. Quelques centaines d'hélicoptères américains et un escadron d'hélicoptères roumains y sont déjà stationnés. En outre, l'Otan utilise déjà la base pour des missions de surveillance de l'espace aérien sur le flanc est.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

A titre de comparaison, l'été dernier, plus de 9000 soldats et environ 12 000 membres de familles militaires vivaient et travaillaient à Ramstein, la grande base allemande de l'allance, sur une surface d'environ 1400 hectares. La base n'est qu'une petite partie du Kaiserlautern Military Complexe, un complexe militaire américain situé à et autour de Kaiserslautern, en Allemagne. Il s'agit de la plus grande base militaire américaine en dehors des Etats-Unis – elle compte plus de 56 000 habitants.. Toutefois, seule Ramstein est aussi utilisée par l'Otan, le reste du complexe n'étant employé que par les forces armées américaines.

«La situation en matière de sécurité s'est détériorée de manière alarmante »

Mais pourquoi une autre base géante est-elle nécessaire alors qu'il existe déjà de grandes structures en Allemagne? La réponse à cette question est liée à la guerre contre l'Ukraine. Vladimir Poutine a ébranlé les fondements de l'architecture de sécurité européenne au plus tard lors de son invasion du pays voisin en février 2022.

Des militaires américains en action lors d'un exercice organisé sur la base aérienne de l'Otan Mihail Kogalniceanu Image: EPA

C'est surtout la dissuasion qui est importante pour l'Alliance, explique l'analyste politique Dorin Popescu à t-online.

«Dans la région élargie de la mer Noire, la situation en matière de sécurité s'est détériorée de manière alarmante dans le contexte de la guerre» Dorin Popescu

Et vu que la guerre en Ukraine et la menace russe sur l'Otan se prolonge, une présence de l'alliance de défense serait «impérative», explique l'ancien diplomate et directeur du groupe de réflexion Black Sea House Association.

A cela s'ajouterait le besoin de protection et de défense que les partenaires orientaux de l'Otan ont face à la guerre d'agression russe, selon Dorin Popescu:

«Une défense plus forte est nécessaire sur le flanc est de l'Otan qu'en Europe centrale ou occidentale, car les menaces sont géographiquement plus proches de la Roumanie et d'autres pays de l'Otan.»

La Russie voudrait en outre conquérir toute la côte ukrainienne de la mer Noire. Popescu souligne que la Roumanie se trouve donc non seulement à proximité de la guerre, «mais aussi de l'avancée possible de l'armée russe».

La mer Noire, le théâtre central de la guerre

La décision d'agrandir la base aérienne «Mihail Kogălniceanu» date toutefois d'avant l'invasion russe. Dès juillet 2015, l'Otan a élaboré ces plans face à l'annexion de la Crimée par la Russie, contraire au droit international, et au conflit dans l'est de l'Ukraine. En 2019, ils ont été approuvés par le gouvernement roumain.

La mer Noire est un théâtre central de la guerre en Ukraine. La flotte russe de la mer Noire a longtemps été considérée comme une grande menace – ses croiseurs tirent régulièrement des missiles sur l'Ukraine. Au début de la guerre, des observateurs craignaient une opération de débarquement pour conquérir Odessa. Enfin, la Russie a bloqué avec succès pendant de nombreux mois les exportations ukrainiennes qui passaient par la mer Noire.

L'Ukraine a certes réussi à briser en grande partie la suprématie de la Russie sur la mer Noire. Mais toute la région de la mer reste stratégiquement importante. Outre la Roumanie, deux autres membres de l'Otan – la Bulgarie et la Turquie – en sont riverains. Une base aérienne de l'Otan renforcerait encore la suprématie de l'Alliance et sa force de dissuasion dans la région.

«La Roumanie est exposée géopolitiquement»

Popescu qualifie la région de la mer Noire de «porte de l'Europe». En tant que telle, elle devrait être défendue afin que des menaces telles que les frappes russes avec des armes conventionnelles ne puissent pas pénétrer en Europe, estime-t-il. «Nous devrons dépenser beaucoup plus de ressources si nous laissons ces menaces s'infiltrer par cette porte», déclare Popescu en faisant référence aux sommes importantes dépensées pour le projet. «Il vaut mieux défendre notre paix, nos vies, notre sécurité et notre mode de vie», ajoute-t-il, précisant que «si cette porte tombe, c'est toute l'Europe qui tombe».

La Roumanie en tant que pays devient de plus en plus un acteur important, confirme l'ancien général de l'Otan Hans-Lothar Domröse dans un entretien avec t-online.

«La Roumanie est exposée d'un point de vue géopolitique. Elle est devenue particulièrement importante pour la défense de l'Europe par l'Otan après l'incursion russe en Ukraine il y a deux ans» Hans-Lothar Domröse

Le pays est situé au centre de plusieurs foyers de conflit en Europe de l'Est: la Moldavie avec la région séparatiste de Transnistrie ainsi que les Balkans ne sont pas loin. Ces régions seraient particulièrement menacées par «les aspirations russes en matière de politique de puissance», explique Domröse. «La présence visible des Etats-Unis et de l'Otan dans le sud-est de l'Europe contribue considérablement à la stabilité».

«L'Europe ne peut plus se permettre d'être si peu perspicace»

Dorin Popescu est du même avis et critique les Etats d'Europe centrale et occidentale. Selon l'analyste politique, ces pays auraient «aussi mal évalué la situation sécuritaire qu'il y a 80 ans». En ce qui concerne les négociations de Minsk entre la Russie et l'Ukraine, Popescu estime que «l'Europe ne peut plus se permettre d'être si peu perspicace qu'à l'époque où elle croyait que les accords avec la Russie étaient une garantie de paix». La nouvelle base de l'Otant serait donc «la réponse à la plus grande menace pour notre sécurité collective» et deviendrait une ligne de défense pour toute l'Europe.

«Avec la base de l'Otan "Mihail Kogălniceanu", il y aura plus de paix à Berlin»

La Roumanie est en outre déjà une plaque tournante logistique pour le soutien militaire de l'Ukraine. Par ailleurs, le président Klaus Iohannis a déclaré mi-mars qu'une cinquantaine de soldats ukrainiens seraient formés aux avions de combat américains de type F-16 sur la base aérienne roumaine de Fetești.

«Ramstein conserve une importance primordiale pour toute l'Europe»

Ramstein pourrait-il donc perdre de son importance à l'avenir en tant que base centrale des Etats-Unis et de l'Otan? Hans-Lothar Domröse est certain que ce ne sera pas le cas: «Ramstein conserve une importance primordiale pour toute l'Europe grâce au Nato Air Command», déclare l'ancien général de l'Otan, faisant référence à l'autorité de commandement des forces aériennes de l'Otan, qui a son siège à Ramstein. De plus, c'est à Ramstein que le soutien occidental à l'Ukraine serait toujours coordonné, selon Domröse.

Depuis le début de la guerre d'agression russe, le groupe de contact pour l'Ukraine, dont font partie les membres de l'Otan et d'autres pays qui soutiennent Kiev avec une aide militaire, se réunit régulièrement sur la base.

Dorin Popescu doute également que la nouvelle base de l'Otan surpasse le site de Ramstein. Mais cela dépendrait aussi de la manière dont la guerre en Ukraine se déroule, selon lui. «Nous reconfigurons constamment nos mécanismes de défense en nous basant sur les menaces et les risques», explique Popescu. La seule chose qui est sûre, selon l'expert, c'est que «la menace dans la région de la mer Noire ne cessera d'augmenter».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci