Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) a annoncé dimanche délivrer une aide d'urgence à 20 000 familles afghanes déplacées par le conflit avec le Pakistan. Keystone

L’ONU apporte une aide d’urgence à des milliers d’Afghans déplacés

Quelque 20 000 familles déplacées par le conflit entre l’Afghanistan et le Pakistan reçoivent une aide alimentaire d’urgence du Programme alimentaire mondial. L’agence de l’Organisation des Nations unies met en garde contre une aggravation de la faim dans le pays.

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Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) a annoncé dimanche délivrer une aide d'urgence à 20 000 familles afghanes déplacées par le conflit avec le Pakistan, avertissant qu'une «instabilité persistante poussera des millions de personnes à souffrir encore plus de faim».

En Afghanistan «les crises se succèdent. Après avoir subi pertes d'emploi et tremblements de terre, des familles souffrant déjà de malnutrition se trouvent maintenant sur les lignes de front», a souligné dans un communiqué le représentant du PAM en Afghanistan, John Aylieff.

Le PAM a donc commencé à délivrer «une aide alimentaire d'urgence pour sauver des vies à 20 000 familles déplacées par le conflit», a précisé cette agence de l'ONU. Outre des biscuits enrichis, les familles les plus vulnérables recevront deux mois de rations alimentaires et d'aide financière, a-t-elle ajouté.

De nombreux Afghans vivant dans les zones frontalières du Pakistan ont dû quitter leur domicile en raison des affrontements récurrents. Certains vivent dans des tentes.

L'Afghanistan et le Pakistan s'affrontent depuis des mois, Islamabad accusant son voisin d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent.

Le conflit s'est aggravé le 26 février avec une succession de frappes pakistanaises et d'affrontements dans les provinces frontalières de l'est et du sud de l'Afghanistan.

Selon un bilan de l'ONU actualisé vendredi, 75 civils afghans ont été tués depuis le 26 février.

Activer le corridor du lapis lazuli

«Malgré les conditions dangereuses», le PAM, qui avait dû interrompre un temps son aide, a repris ses opérations.

«L'Afghanistan est pris entre deux conflits», a rappelé Aylieff. Le pays est aussi voisin de l'Iran, frappé par les Etats-Unis et Israël et de nombreux Afghans installés sur le sol iranien ont commencé à revenir.

«Toute instabilité persistante poussera des millions de personnes à souffrir encore plus de faim et mettra encore plus sous tension une région déjà au bord du précipice», a-t-il ajouté.

En 2026, près de la moitié de la population afghane aura besoin d'aide humanitaire, selon des prévisions de l'ONU faites avant la nouvelle aggravation du conflit.

La fermeture de la frontière terrestre avec le Pakistan et «l'escalade du conflit au Moyen-Orient» créent des défis sévères, selon le PAM.

«Nous travaillons donc à activer le corridor du lapis lazuli, entre la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la mer Caspienne et le Turkménistan vers l'Afghanistan», a-t-il ajouté. (tib/ats)