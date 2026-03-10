beau temps11°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

La poignée de main de Donald Trump devient un moment viral

Vidéo: watson

Trump a encore serré

La poignée de main entre Donald Trump et le président paraguayen Santiago Peña fait le buzz. Un geste devenu une signature du président américain.
10.03.2026, 11:3010.03.2026, 11:30

Le président paraguayen Santiago Peña n’a presque pas bougé. Samedi, lors d’un sommet réunissant plusieurs dirigeants d’Amérique latine en Floride, sa poignée de main avec Donald Trump a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Sur les images, le président américain tente son geste devenu célèbre: tirer la main de son interlocuteur vers lui. Peña, lui, reste immobile.

Car ces salutations un peu musclées sont devenues une marque de fabrique de Donald Trump. Qu’il rencontre le président français Emmanuel Macron, le premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif ou d’autres dirigeants étrangers, le président américain a tendance à faire durer les poignées de main bien plus longtemps que la norme.

On sait pourquoi Trump a une blessure à la main droite

Souvent, il garde la main de son interlocuteur dans la sienne pendant plusieurs secondes, parfois en tirant légèrement vers lui. Et il lui arrive même de ne pas serrer la main du tout, comme lors d’une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.

Plusieurs médias y voient une démonstration de pouvoir soigneusement calculée. Ce comportement n’a en tout cas rien de nouveau: durant son premier mandat déjà, ces «combats de poignées de main» avaient régulièrement fait parler d’eux. Une petite mise en scène diplomatique qui, visiblement, continue de fasciner. (jah/emm)

Vidéo: watson
L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Espagne: milliers de manifestants pour les droits des femmes
Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans plusieurs villes d’Espagne à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, pour réclamer l’égalité, dénoncer les violences sexistes et appeler à la paix au Moyen-Orient.
Des milliers de personnes sont descendues dans les rues partout en Espagne dimanche pour réclamer l'égalité et la fin de la violence contre les femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, lors de manifestations qui ont également dénoncé la guerre au Moyen-Orient.
L’article