Les habitants de Rafah sont invités à se rendre dans des zones humanitaires. Keystone

Israël se prépare à attaquer Rafah: 100 000 personnes doivent partir

L'armée israélienne s'apprête à donner l'assaut à Rafah et invite les habitants à rejoindre des zones humanitaires.

L'armée israélienne, qui prépare une offensive d'ampleur contre Rafah, a entamé lundi une «opération d'ampleur limitée» visant à évacuer «temporairement» environ 100 000 personnes résidant dans l'est de cette ville de la bande de Gaza. Elle les a appelé à rejoindre des «zones humanitaires».

«Nous avons commencé une opération d'ampleur limitée pour évacuer temporairement les personnes résidant dans l'est de Rafah», a déclaré un porte-parole de l'armée lors d'un point de presse, répétant:

«C'est une opération d'ampleur limitée» Le porte-parole de l'armée israélienne.

Interrogé sur le nombre de personnes concernées, ce porte-parole a indiqué que «l'estimation était autour de 100 000 personnes (...) dans l'immédiat».

Plus tôt dans un communiqué, l'armée avait indiqué «encourager les habitants de l'est de Rafah à se déplacer vers les zones humanitaires élargies», précisant que «les appels à bouger temporairement vers la zone humanitaire seraient relayés par tracts, SMS, appels téléphoniques et messages en arabe dans les médias».

Zone humanitaire élargie à al-Mawasi

L'armée assure dans son communiqué avoir «élargi la zone humanitaire à al-Mawasi», à une dizaine de kilomètres de Rafah, où sont installés notamment «des hôpitaux de campagne, des tentes et un volume croissant de nourriture, eau, médicaments et autres».

Selon l'ONU, environ 1,2 million d'habitants, en majorité poussés là par les combats, s'entassent dans Rafah, localité de la lisière sud de la bande de Gaza.

Craignant un bain de sang parmi les civils, les capitales et organisations internationales s'opposent à l'opération annoncée d'Israël qui affirme indispensable que ses troupes entrent dans Rafah pour y anéantir les derniers bataillons du mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Ce plan d'évacuation vise à éloigner les civils du danger», a déclaré le porte-parole de l'armée, «notre but est de combattre le Hamas, pas les habitants de Gaza. Et c'est pourquoi nous menons cette évacuation temporaire précise». (sda/ats/afp)