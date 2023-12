L’Europe prépare des sanctions contre Israël

Depuis le 7 octobre, les attaques contre les Palestiniens se sont multipliées en Cisjordanie. Si les Etats-Unis ont déjà annoncé des sanctions, comme des interdictions d'entrée sur le territoire, l'UE se joint à la bataille.

Remo Hess, bruxelles / ch media

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, la guerre fait rage dans la bande de Gaza. Mais la violence ne cesse également d'augmenter en Cisjordanie. D'un côté, on assiste à des attaques ciblées de Palestiniens contre l'armée israélienne. De l'autre, les attaques contre la population civile palestinienne se multiplient.

Selon des informations palestiniennes, plusieurs personnes auraient déjà perdu la vie lors d'attaques contre des communautés villageoises et plusieurs autres auraient été blessées. Le Département d'Etat américain a appelé à plusieurs reprises le gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahou à agir. Celui-ci a certes condamné la violence, mais n'a pas fait grand-chose d'autre jusqu'à présent. Et les membres d'extrême droite de son cabinet gouvernemental, comme le ministre de la Sécurité publique Itamar Ben-Gvir, sympathisent ouvertement avec les extrémistes et minimisent les attaques. Peu après l'attaque du Hamas, Ben-Gvir avait fait distribuer des milliers de fusils à des colons en Cisjordanie.

Les États-Unis critiquent l'inaction contre les violences

La semaine dernière, les Etats-Unis ont perdu patience et ils ont imposé des interdictions d'entrée à un nombre non précisé de colons israéliens. L'Union européenne veut désormais leur emboîter le pas. A la demande de plusieurs Etats membres, elle va préparer des sanctions contre les «extrémistes», a annoncé récemment le représentant de l'UE pour les affaires étrangères Josep Borrell.

Cela pourrait inclure des blocages de comptes et des restrictions de voyage. L'Allemagne et la France soutiennent cette proposition. Parallèlement, l'UE veut encore renforcer les mesures contre certains membres du Hamas et leurs soutiens et élargir la lutte contre le financement du terrorisme. Le Hamas est déjà répertorié comme organisation terroriste dans l'UE depuis 2003.

Selon le ministère américain des Affaires étrangères, des communautés villageoises palestiniennes entières auraient été expulsées lors d'attaques. Dernièrement, des témoignages ont également fait état de tirs sur des agriculteurs palestiniens qui étaient en train de récolter des olives. Il est également question de destruction délibérée de cultures et d'infrastructures villageoises telles que des puits. Les Etats-Unis critiquent en particulier le fait que ces attaques restent souvent sans conséquences pénales.

La politique de colonisation d'Israël en Cisjordanie est critiquée depuis des années par les Nations unies ainsi que par l'UE. D'un point de vue de droit international, ces colonies sont illégales. Mais ces dernières années, la colonisation a constamment augmenté. Entre-temps, près de 700 000 Israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci