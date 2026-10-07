Le décès d'une employée de l'Institut de lutte contre la peste d'Irkoutsk, en Sibérie, suscite un vent de panique. Image: AP

Soupçons de peste: la Russie dément tout «risque épidémique»

Les Etats-Unis, l'OMS et l'UE ont exhorté la Russie à s'expliquer après le décès d'une laborantine travaillant dans un institut sur la peste. Mais les autorités locales calment le jeu.

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Les autorités russes ont affirmé mercredi qu'il n'existait «aucun risque épidémique» en Sibérie après la mort d'une laborantine d'un institut sur la peste. Elles dénoncent les «fausses informations» sur cette affaire alors que les appels à plus de transparence se multiplient.

Les États-Unis, l'OMS et l'UE ont exhorté la Russie à fournir davantage d'informations à la suite du décès de cette femme de 28 ans, qui a pris ces derniers jours une ampleur internationale. La Mongolie a elle ordonné mercredi une «surveillance» à sa frontière.

Les cas contact sous surveillance

La mort de cette technicienne de laboratoire, qui travaillait pour l'Institut de lutte contre la peste d'Irkoutsk, en Sibérie, a été rapportée par plusieurs médias russes vendredi. Selon le média local Peuples du Baïkal, elle aurait pu contracter la peste pulmonaire après le bris d'un tube à essai.

«La surveillance médicale de plus de 90% des personnes ayant été en contact avec la patiente est terminée. Aucun trouble de santé lié à une pathologie infectieuse n'a été détecté», a affirmé mercredi l'agence de santé publique russe Rospotrebnadzor. «Il n'existe aucun risque épidémique pour la population d'Irkoutsk et de la région d'Irkoutsk», a-t-elle indiqué.

Selon Rospotrebnadzor, la laborantine «avait été vaccinée et disposait d'une immunité contre les infections dangereuses avec lesquelles elle travaillait» et deux commissions d'experts en sécurité biologique ont conclu qu'«aucune situation d'urgence liée à la manipulation de micro-organismes pathogènes n'a été constatée».

Hautement contagieuse

La peste est une maladie infectieuse causée par des bactéries. La peste pulmonaire est hautement contagieuse et peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement, selon l'OMS.

Une commission sanitaire avait affirmé que les analyses post-mortem réalisées sur la laborantine permettaient de conclure qu'elle était décédée d'une «pneumonie» à l'origine «indéterminée» et qu'«aucun micro-organisme lié à l'activité professionnelle de la jeune femme n'a été détecté dans ses biomatériaux». (jzs/ats/afp)