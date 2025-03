La santé du pape a encore évolué

L’iPhone confond les mots «raciste» et «Trump»: on a testé

Ses problèmes de santé ont relancé les interrogations sur sa capacité à assumer ses fonctions et les conjectures sur sa possible démission. (jah/ats)

L'hospitalisation de François, la plus longue de son pontificat, intervient alors qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années: en surpoids, souffrant de douleurs au genou, il a entre autres subi des opérations du côlon et de l'abdomen ainsi que des infections respiratoires à répétition.

Trump veut la mort des universités américaines

Le président américain a trouvé un moyen de mettre à genoux ce qu'il considère comme des foyers de «wokisme», les prestigieuses universités américaines. Sa solution? Leur couper les vivres.

La science est une épine dans le pied de Trump et de sa clique de «Make America Great Again». Il considère les universités comme des foyers du «wokisme» et de l'idéologie du «DEI» (diversité, équité et inclusion), qu'il déteste. Et elles doivent disparaître. La semaine dernière, le président a donc signé une ordonnance présidentielle qui prévoit de supprimer purement et simplement le département de l'éducation.