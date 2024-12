Le pape François le jour de Noël. Keystone

Pourquoi un chaos inédit menace Rome en 2025

A Noël, le pape François a lancé l'Année sainte 2025, placée sous le signe de l'espérance. Les Romains espèrent surtout qu'elle ne sera pas trop mouvementée au vu de l'afflux massif de pèlerins attendus.

Dominik Straub, Rome / ch media

La veille de Noël, le pape François a ouvert la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre, lors d'une cérémonie séculaire qui marque le début des Années saintes de l'Eglise catholique. Le pape, qui avait fêté ses 88 ans une semaine plus tôt, était assis comme d'habitude dans son fauteuil roulant et a passé la porte de bronze le premier pour entrer dans la basilique.

Il aurait préféré franchir la Porte Sainte sur ses deux jambes, mais un rhume l'a contraint de se ménager. Il restait tout de même encore la messe de la veille de Noël à célébrer et, le lendemain, la messe de Noël ainsi que la bénédiction Urbi et Orbi sur la place Saint-Pierre.

Les Années saintes, appelées «Giubileo» (années jubilaires) en Italie, remontent au pape Boniface VIII, qui avait proclamé pour l'année 1300 une année de pèlerinage spéciale, initialement destinée aux Romains uniquement. Selon la volonté de Boniface VIII, les Années saintes ne devaient avoir lieu que tous les 100 ans, mais l'intervalle a ensuite été réduit à 50, puis à 25 ans.

Les événements centraux des «Giubileo» sont le pèlerinage à Rome et le franchissement des Portes saintes dans les quatre basiliques patriarcales (Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs). En récompense, le pape accorde aux fidèles l'indulgence plénière de leurs péchés.

Un nombre record de touristes attendus à Rome

La perspective d'une absolution générale suscite un attrait extraordinaire chez d'innombrables fidèles catholiques dans le monde entier. Le Vatican attend environ 32 millions de pèlerins l'année prochaine - soit dix millions de plus que lors de la dernière Année Sainte en 2000 sous le pape Jean-Paul II. Et il faut les ajouter aux quelque 30 millions de touristes qui envahissent Rome chaque année.

Selon certaines estimations, on peut s'attendre à même plus de 40 millions de pèlerins. Quoi qu'il en soit, les hôtels sont déjà presque complets et les prix ont nettement augmenté. Ceux qui ont la possibilité de renoncer à une expiation de leurs péchés sont déconseillés d’envisager un voyage à Rome avant 2026.

Les Romains, qui ont déjà été soumis à de multiples restrictions et désagréments en raison de plus de 300 chantiers visant à rénover la ville en vue du «Giubileo», craignent un certain chaos. En effet, le jour de Noël et le 26 décembre, jour de la Saint-Etienne, de longues files d'attente se sont formées devant la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre, malgré le vent glacial qui a balayé la place.

Agostino Miozzo, responsable de l'accueil du Vatican pour l'Année sainte, a porté un regard attentif sur les fidèles qui attendaient et il a l'impression que le lancement est réussi:

«Nous venons de vivre la répétition générale de ce qui est encore à venir»

Le pape en prison

Après l'ouverture de la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre la veille de Noël, le pape François a ouvert une autre Porte sainte le jour de la Saint-Etienne dans l'immense prison romaine de Rebibbia, en présence du maire de Rome Roberto Gualtieri et du ministre de la Justice de Giorgia Meloni Carlo Nordio.

Une Porte Sainte dans une prison: c'est une nouveauté absolue dans l'histoire des Années saintes, vieille de 1700 ans. «Je voulais que nous ayons tous la possibilité d'ouvrir les portes de nos cœurs et de comprendre que l'espérance ne déçoit personne, jamais», a souligné le pape devant les quelque 300 détenus qui ont assisté à cette cérémonie tout à fait historique.

Les détenus, tout comme les migrants, les sans-abris et autres personnes à la «périphérie de la société», ont toujours été particulièrement chers au cœur du pape:

«Je vous souhaite la paix, beaucoup de paix. Et je prie chaque jour pour vous. Et vous devez prier pour moi»

Les détenus, qui ont offert au chef de l'Eglise catholique des biscuits de Noël qu'ils avaient eux-mêmes confectionnés, bénéficient également de l'absolution en franchissant leur Porte Sainte.

Dans les prochains jours, les Portes saintes de Sainte-Marie-Majeure, de la basilique Saint-Jean-de-Latran et de Saint-Paul-hors-les-Murs seront également ouvertes à Rome, mais en l'absence du pontife âgé et enrhumé.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich