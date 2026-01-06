en partie ensoleillé-5°
DE | FR
burger
International
pape léon XIV

Le pape ferme la «Porte Sainte» pour conclure l'année du jubilé

Le pape a fermé une porte qui ne sera rouverte que dans 25 ans

epa12631131 A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV during the closing ceremony of the Holy Door of St. Peter&#039;s Basilica on the feast of the Epiphany, marking the offic ...
Léon XIV en pleine action.Keystone
Le pape Léon XIV a refermé la Porte Sainte à Rome, mettant fin au jubilé catholique 2025 qui a rassemblé plus de 33 millions de pèlerins.
06.01.2026, 16:0606.01.2026, 16:06

Le pape Léon XIV a fermé la «Porte Sainte» de la basilique Saint-Pierre mardi, jour de l'Épiphanie, marquant la fin du jubilé des deux papes qui a attiré des millions de pèlerins à Rome.

Cette cérémonie était la dernière étape de l'année jubilaire catholique 2025, inaugurée par François, le prédécesseur de Léon XIV.

Le premier pape américain de l'Eglise, vêtu d'une robe de cérémonie or et ivoire et coiffé d'une mitre, s'est agenouillé pour prier devant la lourde porte de bronze ornée, avant de la refermer avec solennité. Léon, âgé de 70 ans a prié:

«Avec une profonde gratitude, nous nous apprêtons à fermer cette porte sainte, franchie par une multitude de fidèles, sûrs que le bon pasteur garde toujours ouverte la porte de son cœur pour nous accueillir à chaque fois que nous nous sentons fatigués et accablés.»

Précédé de cardinaux vêtus de blanc, il s'est ensuite dirigé vers l'autel pour présider une messe devant les fidèles et des dignitaires, parmi lesquels le président italien Sergio Mattarella.

33 millions de pèlerins

Organisé par l'Eglise tous les 25 ans, le jubilé est une période de réflexion et de pénitence pour les plus de 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Il a attiré à Rome plus de 33 millions de pèlerins originaires de 185 pays, ont annoncé des responsables du Vatican lundi.

François, mort en avril à 88 ans, avait ouvert l'«Année sainte» le 24 décembre 2024, frappant sur la même lourde porte de bronze avant de se recueillir sur son seuil et d'entrer dans la monumentale basilique.

Lors des années de jubilé, les pèlerins qui franchissent cette porte – murée en temps ordinaire – peuvent recevoir l'«indulgence plénière», le pardon des péchés selon la tradition catholique. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Deux hommes ont escaladé la tour de Collégiale de Berne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il a dupé les Russes: Oleksandr raconte son incroyable évasion
A Marioupol, Oleksandr Ivanzov a refusé de se rendre aux Russes et a survécu dix jours dans un tunnel avant de réussir à s'enfuir. Son courage lui a évité la captivité et lui a permis de reprendre le combat sur le front.
Nous sommes en mai 2022, à Marioupol, en Ukraine. Oleksandr Ivanzov se trouve dans une ancienne aciérie dont il ne reste plus grand-chose. Les bâtiments se sont effondrés, ont brûlé ou ont été bombardés.
L’article